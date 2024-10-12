Несколько крупных компаний готовят выпуск облигаций — эксперт

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 октября 2024, 15:20 Читати українською

Несколько крупных компаний готовят выпуск облигаций — эксперт

В этом и в следующем годах несколько крупных компаний одновременно планируют размещение облигаций. В их числе торговые сети Novus и «Агромат». Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

В этом и в следующем годах несколько крупных компаний одновременно планируют размещение облигаций.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В этом году сеть Novus заявила о намерениях выпуска облигаций. И наша инвестиционная группа УНИВЕР тоже выступает андеррайтером этого выпуска.

А крупная юридическая компания Integrites выполняет функции администратора и ипотекодержателя. Она будет контролировать недвижимость, которая обеспечивает облигации, и сможет при необходимости реализовать ее для выплаты причитающихся средств инвесторам. Это первые облигации на рынке, которые сейчас находятся с обеспечением в виде недвижимости", — сказал он.

Кроме того, одновременно еще несколько крупных компаний готовят выпуск облигаций. К примеру, происходит размещение облигаций крупной компании «Агромат».

«Там сотни миллионов гривен. И в следующем году компаний может быть в 2−3 раза больше. Но опять же, если ситуация будет более или менее стабильной», — добавил Козак.

Напомним, что в 2024 году Новая почта продолжила размещение своих облигаций вместе с NovaPay.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
busypit
busypit
12 октября 2024, 15:51
#
На три года, под 15% годовых, с правом выкупа и пересмотра ставки раз в год. Не понимаю кому и чем облигации могут быть интересны.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 октября 2024, 16:22
#
Возможно, насмотрелась на Новую
Почту, но НП стартовала с 20% годовых.

Как вариант, впарят сотрудникам
среднего звена вместо 20%-40% зарплаты…
+
0
bosyak
bosyak
12 октября 2024, 17:28
#
По ринку — не цікаво
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами