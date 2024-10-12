В этом и в следующем годах несколько крупных компаний одновременно планируют размещение облигаций. В их числе торговые сети Novus и «Агромат». Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.
Несколько крупных компаний готовят выпуск облигаций — эксперт
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«В этом году сеть Novus заявила о намерениях выпуска облигаций. И наша инвестиционная группа УНИВЕР тоже выступает андеррайтером этого выпуска.
А крупная юридическая компания Integrites выполняет функции администратора и ипотекодержателя. Она будет контролировать недвижимость, которая обеспечивает облигации, и сможет при необходимости реализовать ее для выплаты причитающихся средств инвесторам. Это первые облигации на рынке, которые сейчас находятся с обеспечением в виде недвижимости", — сказал он.
Кроме того, одновременно еще несколько крупных компаний готовят выпуск облигаций. К примеру, происходит размещение облигаций крупной компании «Агромат».
«Там сотни миллионов гривен. И в следующем году компаний может быть в 2−3 раза больше. Но опять же, если ситуация будет более или менее стабильной», — добавил Козак.
Напомним, что в 2024 году Новая почта продолжила размещение своих облигаций вместе с NovaPay.
Комментарии - 3
Почту, но НП стартовала с 20% годовых.
Как вариант, впарят сотрудникам
среднего звена вместо 20%-40% зарплаты…