Спикер палаты представителей США Джонсон больше «не желает» финансировать Украину

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон больше «не желает дальнейшего финансирования Украины и надеется, что это не нужно». Об этом политик рассказал в интервью американскому медиа Punchbowl News.

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Джонсон считает, что в случае победы на выборах Дональд Трамп «действительно сможет завершить этот конфликт».

«Я думаю, что он позвонит путину и скажет, что этого достаточно. И я думаю, что все во всем мире устали от этого и они хотят, чтобы это было решено», — заявил американский политик.

В то же время он считает, что в случае победы демократки Камалы Гаррис война не закончится и это «отчаянный и опасный сценарий».