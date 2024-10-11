Акции Tesla упали после презентации Илона Маска

Акции Tesla упали в пятницу после того, как долгожданное мероприятие, на котором Илон Маск представил концептуальный самоуправляемый автомобиль Cybercab, не произвело впечатления на инвесторов. Об этом пишет CNBC.

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Презентация Cybercab

Cybercab от Tesla — низкий серебристый двухместный автомобиль без руля и педалей. Планируется, что автомобиль будет управлятся автономно.

Глава Tesla сказал, что компания надеется начать производство Cybercab до 2027 года, но не сообщил никаких подробностей о том, где будут производиться автомобили. По его словам, потребители смогут купить Tesla Cybercab по цене менее $30 000.

Он также сказал, что ожидает, что в следующем году Tesla запустит в Техасе и Калифорнии электромобили Model 3 и Model Y с FSD, что расшифровывается как Full Self-Driving, — полный автопилот. Но технология по-прежнему требует присутствия человека за рулем, готового в любой момент повернуть или затормозить.

Реакция рынка

Аналитики Barclays, отреагировав на вчерашнюю презентацию, заявили, что раскрытая информация не подчеркнула никаких краткосрочных возможностей для Tesla, а вместо этого приоритет был отдан видению Маска будущего с полностью автономным вождением.

Акции Tesla, которые накануне закрылись в минусе почти, упали с $240 до $217.

Источник: Google