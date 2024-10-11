Акции Tesla упали в пятницу после того, как долгожданное мероприятие, на котором Илон Маск представил концептуальный самоуправляемый автомобиль Cybercab, не произвело впечатления на инвесторов. Об этом пишет CNBC.
Акции Tesla упали после презентации Илона Маска
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Презентация Cybercab
Cybercab от Tesla — низкий серебристый двухместный автомобиль без руля и педалей. Планируется, что автомобиль будет управлятся автономно.
Глава Tesla сказал, что компания надеется начать производство Cybercab до 2027 года, но не сообщил никаких подробностей о том, где будут производиться автомобили. По его словам, потребители смогут купить Tesla Cybercab по цене менее $30 000.
Он также сказал, что ожидает, что в следующем году Tesla запустит в Техасе и Калифорнии электромобили Model 3 и Model Y с FSD, что расшифровывается как Full Self-Driving, — полный автопилот. Но технология по-прежнему требует присутствия человека за рулем, готового в любой момент повернуть или затормозить.
Реакция рынка
Аналитики Barclays, отреагировав на вчерашнюю презентацию, заявили, что раскрытая информация не подчеркнула никаких краткосрочных возможностей для Tesla, а вместо этого приоритет был отдан видению Маска будущего с полностью автономным вождением.
Акции Tesla, которые накануне закрылись в минусе почти, упали с $240 до $217.
Источник: Google
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