В 2025 году 45% инвесторов планируют вложить средства в криптовалютные ETF — опрос

45% американских инвесторов планируют вложить средства в криптовалютные ETF 2025 года. Высший показатель только у акций — 55%. Об этом свидетельствуют данные опроса ETFs and Beyond 2024, проведенного компанией Schwab Asset Management, сообщает Incrypted.

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В разрезе криптовалют опрос показал высокую заинтересованность в этом классе активов среди всех трех групп респондентов, а именно:

поколение Y (родившиеся в период с 1980 до 2000 года) — 62% опрошенных планируют вложить средства в криптовалютные ETF в 2025 году;

поколение X (родившиеся в период с 1965 по 1979 год) — 44%. Это основная категория инвесторов. По сравнению с прошлым периодом показатель вырос на 7%;

поколение бэби-бум (те, кто родился в период с 1940 по 1964 год) — 15%, самый низкий показатель.

Для сравнения, для акций эти значения составляют 48%, 56% и 65% соответственно. То есть, для поколения Y криптовалютные ETF лучше традиционных. Для поколения Х эти продукты находятся на втором месте, для бумеров — на пятом.

В среднем, 45% всех инвесторов планируют вложить средства в криптовалютные ETF. Это видно на графике.

При этом только 20% респондентов вывели деньги из ETF из-за высокой инфляции, волатильности или из-за опасений относительно рецессии. 11% провели ребалансировку в пользу более перспективных секторов, в частности, ИИ.

В Schwab Asset Management отметили, что это показывает устойчивость инвесторов в ETF перед разными рисками. 75% опрошенных уверены, что их портфели возобновятся после затяжного кризиса или события черного лебедя.

Опрос

Цель ежегодного опроса — выявить определенные тренды среди инвесторов в биржевые фонды. Оно оценивает реакцию вкладчиков на волатильность, факторы выбора ETF, заинтересованность в определенных секторах и прочее. В исследовании приняли участие 2200 человек с объемом портфеля от $25 000.