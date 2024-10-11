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11 октября 2024, 15:34 Читати українською

НБУ ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» (фото)

Сегодня, 11 октября, в День специалистов логистического обеспечения ВСУ Национальный банк ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» номиналом 10 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сегодня, 11 октября, в День специалистов логистического обеспечения ВСУ Национальный банк ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» номиналом 10 грн.
Фото: НБУ

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Новая монета продолжает серию «Вооруженные Силы Украины» и посвящается военным логистам, которые создают крепкий тыл для украинских воинов и обеспечивают бесперебойность поставок всего необходимого для защитников и защитниц Украины.

Дизайн монеты

Оборотная памятная монета «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» имеет номинал 10 грн, изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи: «СТАЛЬНАЯ МОЩЬ, НЕПОРАЩЕННАЯ ВОЛЯ!» и «СИЛЫ ЛОГИСТИКИ ВОРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ».

Главным элементом композиции является изображение беретного знака Сил логистики ВСУ, в его основе — стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный вертикально. На заднем фоне монеты схематически изображены топографические карты.

«Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета „Силы логистики Вооруженных Сил Украины“ обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета», — говорится в сообщении регулятора.
Оборот

Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам.

Принимаются такие монеты от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» (500 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет.

На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение беретного знака Сил логистики Вооруженных Сил Украины и элементов, имитирующих топографические карты дорог и фрагментов наземной местности. Тираж роликов — 20 тыс. шт.

Где купить

Приобрести ролик из 25 оборотных памятных монет «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тыс. таких роликов), а также у банков-дистрибьюторов (их перечень указан на странице официального Интернет -представительства Национального банка).

Напомним

«Минфин» писал, что в День защитников и защитниц Украины НБУ презентовал памятную монету «Абсолютный», посвященную победе Александра Усика.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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