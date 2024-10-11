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11 октября 2024, 14:02 Читати українською

Баффет еще больше сократил долю Bank of America в портфеле

На этой неделе Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета сбросила очередную порцию акций Bank of America, в результате чего ее доля в американском банковском гиганте опустилась ниже 10%, сообщает Reuters.

На этой неделе Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета сбросила очередную порцию акций Bank of America, в результате чего ее доля в американском банковском гиганте опустилась ниже 10%, сообщает Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиBank of AmericaНа этой неделе Berkshire продал 9,5 млн акций на сумму $382,4 млн, говорится в регуляторной отчетности, поданной в четверг.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Bank of America

На этой неделе Berkshire продал 9,5 млн акций на сумму $382,4 млн, говорится в регуляторной отчетности, поданной в четверг.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует от акционеров, владеющих более чем 10% акций компании, раскрывать информацию о покупках и продажах акций в течение двух рабочих дней.

Теперь инвесторам Bank of America, вероятно, придется ждать квартальных финансовых отчетов Berkshire или ежеквартального раскрытия информации о владении акциями, чтобы узнать о новых продажах бумаг банка.

Компания начала сокращать пакет акций Bank of America в середине июля, когда было продано около 33,9 миллиона бумаг на сумму около 1,48 миллиарда долларов. До этого момента инвестиционный гигант выручил более 10 миллиардов долларов.

Apple

Однако BofA — не единственная акция, которую Баффет сбрасывает в последнее время. Ранее в этом году Berkshire вдвое сократил свою долю в технологическом гиганте Apple.

На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в мае Баффетт заявил, что продажа акций имеет смысл, поскольку федеральная налоговая ставка на прирост капитала может вырасти в зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США.

На следующей неделе Bank of America представит финансовую отчетность. Инвесторы будут внимательно следить за возможным влиянием роста стоимости депозитов и низкого спроса на кредиты на показатели банка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
11 октября 2024, 14:09
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Ну в цілому зрозуміло, Баффет очікує просадку, виходить на прогнозованих ним хаях і потім може повторно за кеш докупити ті ж акції на просадках під час кризи на фондовому ринку, котру всі вже буквально зачекалися.
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