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11 октября 2024, 13:34 Читати українською

Всемирный банк утвердил создание нового фонда для Украины — Reuters

Исполнительный совет Всемирного банка одобрил создание посреднического фонда для поддержки Украины. Его донорами станут три страны — США, Канада и Япония. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Исполнительный совет Всемирного банка одобрил создание посреднического фонда для поддержки Украины.

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Новый фонд, которым будет руководить Всемирный банк, поможет выполнить обещание стран Большой Семерки (G7) предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года.

Точные суммы вклада США, Японии и Канады еще не обсуждаются, но они будут обеспечены процентами от замороженных российских суверенных активов, сообщил один из источников.

Голосование за создание фонда состоялось на следующий день после того, как представители Евросоюза согласились предоставить Украине до 35 млрд евро, что является частью обязательств блока по выполнению соответствующего решения G7 по замороженным российским активам.

Джош Липски, старший директор Геоэкономического центра Атлантического совета, сказал, что эти два действия позволят странам G7 значительно увеличить финансирование Украины и выполнить обещания, данные на саммите лидеров G7 в июне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Я_ __
Я_ __
11 октября 2024, 14:18
#
Головне в нашому випадку, щоб нам не просто надали такі гроші, а щоб дуже ретельно проконтролювали куди саме будуть витрачено ці кошти.

Інакше ця новина не має жодного сенсу, бо ми можемо невдовзі побачити нові відкриття «дуже потрібних під час війни» стадіонів в Луцьку і тд.
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