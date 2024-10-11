АРМА приобретет военные облигации на 2 миллиарда

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобретет военные облигации на 2 млрд грн. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

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«Эти средства находились на счетах компаний, оказывающих услуги онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом», — отметила Дума.

Ранее по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора поступило определение суда о передаче в управление АРМА денежных средств в сумме 2,6 млрд грн.

АРМА в сотрудничестве с ДБР предприняла организационные мероприятия, результатом которых явилось списание этих средств с банковских счетов компании на текущий счет АРМА в государственном банке.

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Приобретение ОВГЗ

По закону АРМА может покупать военные облигации в объемах согласованных КМУ, но не более 80% средств на депозитных счетах Агентства, поэтому возможный объем приобретения военных облигаций составляет сейчас 2 млрд грн.

«Я уже подписала приказ о приобретении указанного объема военных облигаций. Далее согласование Кабинета Министров Украины, согласно закону», — сообщила глава АРМА.

Общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных достиг рекордной суммы, которая составляет более 10 млрд грн.