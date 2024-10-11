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11 октября 2024, 13:01 Читати українською

АРМА приобретет военные облигации на 2 миллиарда

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобретет военные облигации на 2 млрд грн. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобретет военные облигации на 2 млрд грн.
Фото: НБУ

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«Эти средства находились на счетах компаний, оказывающих услуги онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом», — отметила Дума.

Ранее по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора поступило определение суда о передаче в управление АРМА денежных средств в сумме 2,6 млрд грн.

АРМА в сотрудничестве с ДБР предприняла организационные мероприятия, результатом которых явилось списание этих средств с банковских счетов компании на текущий счет АРМА в государственном банке.

Читайте также: Минфин привлек рекордные 30 миллиардов от продажи облигаций

Приобретение ОВГЗ

По закону АРМА может покупать военные облигации в объемах согласованных КМУ, но не более 80% средств на депозитных счетах Агентства, поэтому возможный объем приобретения военных облигаций составляет сейчас 2 млрд грн.

«Я уже подписала приказ о приобретении указанного объема военных облигаций. Далее согласование Кабинета Министров Украины, согласно закону», — сообщила глава АРМА.

Общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных достиг рекордной суммы, которая составляет более 10 млрд грн.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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nitrolog
nitrolog
11 октября 2024, 14:20
#
А чому АРМА просто не може віддати ці гроші в бюджет для армії?
ну або Мінфіну для виплати облігацій, йому ж ще повертати треба з відсотками))
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0
xo4y
xo4y
11 октября 2024, 15:10
#
Тому що ці кошти офіційно не конфісковані, а на них накладено арешт. Для конфіскації майна потрібно рішення суду, а це ну дуже довго у нас. Можливо держава ще думає що зможе домовитись з тими хто володіє коштами…
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