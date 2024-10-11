Официальный курс на 11 октября: НБУ снизил гривну на копейку

Национальный банк Украины установил на 11 октября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2072 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 11 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 45,04 грн (на 10 октября курс был установлен на уровне 45,12 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

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