Норвежские компании оценивают возможность присоединения к программе «єОселя»

Руководители норвежских компаний Itera, Moelven и EksFin обсудили с членами правления «Укрфинжитло» возможности реализации пилотного проекта «Жилье для Украины». Об этом сообщила пресс-служба «Укрфинжитла».

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Что известно о проекте

Проект «Жилье для Украины» будет направлен на обеспечение жильем временно перемещенных лиц. Реализация пилотного проекта запланирована в трех областях — Киевской, Полтавской и Кировоградской.

Проект предусматривает выделение общинами земельных участков под застройку, возможность приобрести жилые дома компании Moelven через «єОселю» и создание благоприятных условий для полной интеграции переселенцев в новую социальную среду.

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Напомним

Ранее «Минфин писал, что Кабмин изменил требования к жилью, которое можно приобрести по программе льготной ипотеки «єОселя», запретив большинству категорий заемщиков брать кредиты на приобретение квартир в домах старше 3 лет.