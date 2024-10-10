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10 октября 2024, 12:24 Читати українською

В приложении NovaPay внедрили автоплатежи за посылку в кредит

Теперь в приложении NovaPay можно настроить автоплатеж для регулярной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь в приложении NovaPay можно настроить автоплатеж для регулярной оплаты.
Фото: NovaPay

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Как настроить автоплатеж

  • На странице «Кредиты» выберите раздел «Посылка в кредит» и нажмите кредит, к которому хотите настроить автоплатеж;
  • На экране с данными о кредитовании выберите «Автоплатеж»;
  • Информация о дате и сумме подтягивается автоматически, однако вы можете их настроить под себя;
  • Сохраните автоплатеж.

Отмечается, что за полтора года с момента запуска «Посылки в кредит» более 40 тысяч украинцев воспользовались услугой и оформили 170 000 таких кредитов с помощью NovaPay.

Какие клиенты и какие товары оформляют как посылку в кредит

  • 56% мужчины, 46% - женщины;
  • 60% в возрасте 26 — 45 лет;
  • ТОП-3 товара, которые оформляют в кредит: гаджеты и аксессуары к ним, бытовая техника и автозапчасти;
  • ТОП-5 регионов, где преимущественно пользуются услугой: 1 — Киев и Киевская область; 2 — Днепропетровская область; 3 — Одесская область; 4 — Харьковская область; 5 — Полтавская область;
  • Средний чек по сделкам — 6300 грн.

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Напомним

В приложении NovaPay или в отделении Новой почты можно оформить посылку в кредит, если она была заказана с наложенным платежом. Кредит предоставляется сроком 12 месяцев на товар от 1 000 грн. Годовая ставка — 0,00001%, а комиссия составляет 3,5% в месяц.

Максимальный размер кредита рассчитывается в зависимости от кредитного лимита каждого клиента и составляет до 100 тысяч гривен. Вычислить его можно самостоятельно в мобильных приложениях NovaPay, Новой почты или в отделении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
10 октября 2024, 13:33
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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