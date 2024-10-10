В приложении NovaPay внедрили автоплатежи за посылку в кредит

Теперь в приложении NovaPay можно настроить автоплатеж для регулярной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как настроить автоплатеж

На странице «Кредиты» выберите раздел «Посылка в кредит» и нажмите кредит, к которому хотите настроить автоплатеж;

На экране с данными о кредитовании выберите «Автоплатеж»;

Информация о дате и сумме подтягивается автоматически, однако вы можете их настроить под себя;

Сохраните автоплатеж.

Отмечается, что за полтора года с момента запуска «Посылки в кредит» более 40 тысяч украинцев воспользовались услугой и оформили 170 000 таких кредитов с помощью NovaPay.

Какие клиенты и какие товары оформляют как посылку в кредит

56% мужчины, 46% - женщины;

60% в возрасте 26 — 45 лет;

ТОП-3 товара, которые оформляют в кредит: гаджеты и аксессуары к ним, бытовая техника и автозапчасти;

ТОП-5 регионов, где преимущественно пользуются услугой: 1 — Киев и Киевская область; 2 — Днепропетровская область; 3 — Одесская область; 4 — Харьковская область; 5 — Полтавская область;

Средний чек по сделкам — 6300 грн.

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Напомним

В приложении NovaPay или в отделении Новой почты можно оформить посылку в кредит, если она была заказана с наложенным платежом. Кредит предоставляется сроком 12 месяцев на товар от 1 000 грн. Годовая ставка — 0,00001%, а комиссия составляет 3,5% в месяц.

Максимальный размер кредита рассчитывается в зависимости от кредитного лимита каждого клиента и составляет до 100 тысяч гривен. Вычислить его можно самостоятельно в мобильных приложениях NovaPay, Новой почты или в отделении.