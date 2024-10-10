Акции китайских компаний, которые торгуются на рынках материкового Китая, пережили самое значительное падение за более чем четыре года, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
Китайские акции упали сильнее всего с 2020 года после десяти сессий роста
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Падение акций
Индекс CSI 300 к закрытию торгов 9 октября упал на 7,05%, до 3955,98 пункта. Это стало самым большим падением с февраля 2020 года и свело на нет рост китайского бенчмарка в течение 8 октября, когда рынки материкового Китая открылись после недели праздников, отмечает Bloomberg.
Это первые потери CSI 300 после десяти торговых сессий роста, которые начались в середине сентября.
Hang Seng China Enterprises, индекс китайских акций в Гонконге, упал на 1,58%, до 7365,59 пункта. При этом во вторник, 8 октября, он резко упал на 10,2%.
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Что происходило на рынке
В последние недели китайские акции выросли после ряда заявлений Пекина касаемо поддержки экономики, но энтузиазм инвесторов ослабевает из-за того, что власти после праздников так и не объявили о новых крупных инициативах, пишет Bloomberg.
Рынок оказался в противостоянии между ожиданиями дальнейших стимулов и реальностью в экономике, считает руководитель отдела количественных инвестиций в CSOP Asset Management Ван И. По его словам, инвесторы хотят увидеть, как анонсированные Пекином меры улучшат прибыль компаний и макроэкономические данные, будь то инфляция или госдолг. Однако между ожиданиями и реальностью — существенный временной разрыв, считает эксперт.
Падение китайских акций немного сдержал анонс брифинга министерства финансов, который назначен на 12 октября.
Ожидается, что министр финансов Лань Фоань представит меры по усилению фискальной политики для поддержки экономического роста. Инвесторы ожидают увеличения государственных расходов для предотвращения спада, который может поставить под угрозу цель Китая достичь роста экономики примерно на 5%.
Morgan Stanley и HSBC Holdings, в частности, ожидают стимулирующие меры на сумму 2 трлн юаней ($283 млрд), а Citigroup — на 3 трлн юаней ($424,5 млрд).
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