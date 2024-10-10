Китайские акции упали сильнее всего с 2020 года после десяти сессий роста

Акции китайских компаний, которые торгуются на рынках материкового Китая, пережили самое значительное падение за более чем четыре года, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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Падение акций

Индекс CSI 300 к закрытию торгов 9 октября упал на 7,05%, до 3955,98 пункта. Это стало самым большим падением с февраля 2020 года и свело на нет рост китайского бенчмарка в течение 8 октября, когда рынки материкового Китая открылись после недели праздников, отмечает Bloomberg.

Это первые потери CSI 300 после десяти торговых сессий роста, которые начались в середине сентября.

Hang Seng China Enterprises, индекс китайских акций в Гонконге, упал на 1,58%, до 7365,59 пункта. При этом во вторник, 8 октября, он резко упал на 10,2%.

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