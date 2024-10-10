Китайские акции упали сильнее всего с 2020 года после десяти сессий роста

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 октября 2024, 11:10 Читати українською

Китайские акции упали сильнее всего с 2020 года после десяти сессий роста

Акции китайских компаний, которые торгуются на рынках материкового Китая, пережили самое значительное падение за более чем четыре года, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Акции китайских компаний, которые торгуются на рынках материкового Китая, пережили самое значительное падение за более чем четыре года, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение акций

Индекс CSI 300 к закрытию торгов 9 октября упал на 7,05%, до 3955,98 пункта. Это стало самым большим падением с февраля 2020 года и свело на нет рост китайского бенчмарка в течение 8 октября, когда рынки материкового Китая открылись после недели праздников, отмечает Bloomberg.

Это первые потери CSI 300 после десяти торговых сессий роста, которые начались в середине сентября.

Hang Seng China Enterprises, индекс китайских акций в Гонконге, упал на 1,58%, до 7365,59 пункта. При этом во вторник, 8 октября, он резко упал на 10,2%.

Читайте: Китайские «стимулы» сделали Бернара Арно богаче на $24 млрд: чьи акции еще успели вырасти

Что происходило на рынке

В последние недели китайские акции выросли после ряда заявлений Пекина касаемо поддержки экономики, но энтузиазм инвесторов ослабевает из-за того, что власти после праздников так и не объявили о новых крупных инициативах, пишет Bloomberg.

Рынок оказался в противостоянии между ожиданиями дальнейших стимулов и реальностью в экономике, считает руководитель отдела количественных инвестиций в CSOP Asset Management Ван И. По его словам, инвесторы хотят увидеть, как анонсированные Пекином меры улучшат прибыль компаний и макроэкономические данные, будь то инфляция или госдолг. Однако между ожиданиями и реальностью — существенный временной разрыв, считает эксперт.

Падение китайских акций немного сдержал анонс брифинга министерства финансов, который назначен на 12 октября.

Ожидается, что министр финансов Лань Фоань представит меры по усилению фискальной политики для поддержки экономического роста. Инвесторы ожидают увеличения государственных расходов для предотвращения спада, который может поставить под угрозу цель Китая достичь роста экономики примерно на 5%.

Morgan Stanley и HSBC Holdings, в частности, ожидают стимулирующие меры на сумму 2 трлн юаней ($283 млрд), а Citigroup — на 3 трлн юаней ($424,5 млрд).

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами