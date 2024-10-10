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10 октября 2024, 12:46 Читати українською

Lloyd’s подсчитал цену геополитического конфликта для мировой экономики

Конфликт, который приведет к широкомасштабному нарушению торговых схем и цепочек поставок может стоить мировой экономике $14,5 трлн в течение пяти лет. Об этом говориться в сценарии абстрактного геополитического конфликта, который описали один из ведущих игроков мирового рынка страхования и перестрахования, британский Lloyd’s, в партнерстве с Кембриджским центром по изучению рисков.

Один из ведущих игроков мирового рынка страхования и перестрахования, британский Lloyd’s, в партнерстве с Кембриджским центром по изучению рисков (Cambridge Centre for Risk Studies), представил сценарий абстрактного геополитического конфликта, описав его возможное течение, а также подсчитав теоретический ущерб от него.

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Детали

В сценарии смоделированы три варианта развития такого конфликта: основной, тяжелый и экстремальный.

Основной сценарий предполагает региональный конфликт, при котором вторжение ограничивается непосредственной зоной боевых действий, влияя на морские пути и цепочки поставок. Конфликт остается между двумя основными участниками — агрессором и пострадавшей территорией, тогда как другие мировые державы оказывают лишь военную помощь без прямого вмешательства.

Длительность последствий конфликта — около одного года. Аналогом этого сценария может служить Шестидневная война 1967 года.

Тяжелый сценарий предполагает вовлечение крупных мировых держав, которые направляют свои силы для противодействия агрессору. Военные действия расширяются на соседние регионы, усугубляя ситуацию и приводя к затяжным последствиям. Продолжительность конфликта — более года, аналогом этого сценария может служить Война в Персидском заливе 1991 года.

Экстремальный сценарий характеризуется вовлечением малых держав, что приводит к масштабной эскалации и затяжным военным действиям, охватывающим большую часть мира. Это приводит к серьезным и длительным нарушениям глобальной торговли и цепочек поставок, с последствиями, продолжающимися более трех лет. Примером этого сценария является Корейская война 1951 года.

Какой ущерб

Используя мировой валовой внутренний продукт (ВВП) в качестве центрального показателя, Lloyd’s и Кембриджский центр по изучению рисков рассчитали средневзвешенное значение глобального ущерба по трем видам сценария, которое составило $14,5 трлн за пятилетний период.

В зависимости от тяжести сценария, предполагаемые убытки варьируются от $7,8 трлн в наименее серьезном случае до $50 трлн при самом экстремальном развитии событий.

Такой ущерб связан с тем, что геополитический конфликт затрагивает ключевые мировые торговые пути и цепочки поставок, объясняют авторы исследования. Более 80% мировой торговли проходит по морю (это соответствует около 11 млрд тонн товаров), и закрытие крупных торговых маршрутов может вызвать дефицит необходимых ресурсов для экономики. Это негативно скажется на глобальной экономике, особенно на тех странах и регионах, которые сильно зависят от импорта товаров.

Например, Европу, сильно зависящую от поставок таких товаров, как полупроводники, ожидают потери до $3,4 трлн. Введение санкций и нарушение морских линий также усилят экономические трудности для компаний, отмечают в Lloyd’s.

«Ставки действительно очень высоки. Многие из ключевых морских путей контролируют доступ к большим концентрациям жизненно важных ресурсов, и способность контролировать или запрещать доступ к этой критически важной части цепи поставок может стать ключевым оружием в арсенале правительств, желающих оказать давление на противников или другие страны, — говорится в материале Lloyd’s. — Если будет значительно нарушена работа всего нескольких основных узловых точек судоходства, на кону окажется несколько триллионов долларов стоимости торговли и затрат на прерывание бизнеса».

Страховщик отмечает, что до начала войны между россией и Украиной эти страны производили 30% мирового экспорта пшеницы и 55% мирового экспорта подсолнечника, а начало военных действий привело к серьезным перебоям в поставках продовольствия, особенно в беднейшие страны мира.

По данным Lloyd’s, для смягчения экономических последствий геополитического конфликта могут быть использованы страхование политических рисков, которое защищает активы в нестабильных регионах, страхование кредитов, обеспечивающее защиту от неплатежей, а также условное страхование от перерыва в производстве (CBI), помогающее компенсировать убытки из-за сбоев в цепочке поставок, и морское и авиационное страхование.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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