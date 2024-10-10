Украина способна пройти зиму без отключений света — министр энергетики

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В недавнем отчете ООН вероятную продолжительность отключений света зимой оценили от четырех до 18 часов в сутки.

«Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов», — говорит Галущенко.

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Отключения света зимой, по словам министра, могут быть из-за аварийных ремонтов, но они не будут иметь системный характер.

Самое надежное средство защиты энергообъектов, подчеркивает Галущенко — это ПВО.

До конца года Украина получит оборудование для распределенной генерации электроэнергии общей мощностью более 1 ГВт, но подключить все в 2024-м не успеет.