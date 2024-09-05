В осенне-зимний период в Украине по оптимистическому сценарию возможны отключения электроэнергии до 12 часов в сутки, а по пессимистическому — до 20 часов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По пессимистическому сценарию зимой возможны отключения света до 20 часов — ЦПД
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Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации в энергетическом секторе в осенне-зимний период в зависимости от хода событий.
Оптимистический сценарий
Оптимистический сценарий предполагает, что 8−9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов. В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к выключению света на срок до 12 часов в сутки.
Пессимистический сценарий
Пессимистический сценарий предполагает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности при работе 6−7 энергоблоков АЭС и холодной зимы. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом.
В самом неблагоприятном случае, если Россия продолжит атаки на украинскую энергетику, гражданам придется проводить до 20 часов в сутки без электроэнергии и отопления.
Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, при температуре -10 градусов зимой украинцы, вероятно, будут иметь доступ к электроэнергии только 12−14 часов в сутки, остальные 10 часов придется обходиться без света.
Надежды на помощь Запада
В ЦПИ также подчеркнули, что значительные надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация договорилась с американскими членами правительства и бизнесом о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергосистемы. В частности, по укреплению энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн.
Комментарии - 8
А за песимістичним сценарієм можливо взагалі не буде світла 24 на 7.
Потужно опотужнимся и будет СВЕТ!
Нам уже дали 30 газогенераторов достаточно мощных из которых подключили 1 на июль.
Правительство уже выделяло 80 млрд грн на защиту энергосистемы. Мы знаем что они закопаны (разворованы) под завалами энергообъектов.
Так что ожидать резкого улучшения ситуации не стоит.
У меня знакомый в ДТЕК работает. Говорит *** полная. Чинить нечем повреждения. Денег нет, запасов нет. Кароче трешь полный.