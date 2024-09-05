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5 сентября 2024, 10:00 Читати українською

По пессимистическому сценарию зимой возможны отключения света до 20 часов — ЦПД

В осенне-зимний период в Украине по оптимистическому сценарию возможны отключения электроэнергии до 12 часов в сутки, а по пессимистическому — до 20 часов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В осенне-зимний период в Украине по оптимистическому сценарию возможны отключения электроэнергии до 12 часов в сутки, а по пессимистическому — до 20 часов.
Фото: pixabay.com

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Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации в энергетическом секторе в осенне-зимний период в зависимости от хода событий.

Оптимистический сценарий

Оптимистический сценарий предполагает, что 8−9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов. В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к выключению света на срок до 12 часов в сутки.

Пессимистический сценарий

Пессимистический сценарий предполагает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности при работе 6−7 энергоблоков АЭС и холодной зимы. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом.

В самом неблагоприятном случае, если Россия продолжит атаки на украинскую энергетику, гражданам придется проводить до 20 часов в сутки без электроэнергии и отопления.

Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, при температуре -10 градусов зимой украинцы, вероятно, будут иметь доступ к электроэнергии только 12−14 часов в сутки, остальные 10 часов придется обходиться без света.

Надежды на помощь Запада

В ЦПИ также подчеркнули, что значительные надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация договорилась с американскими членами правительства и бизнесом о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергосистемы. В частности, по укреплению энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+45
Игорь УА
Игорь УА
5 сентября 2024, 10:10
#
Сценарії середньої потужності.
А за песимістичним сценарієм можливо взагалі не буде світла 24 на 7.
+
0
veritas69
veritas69
5 сентября 2024, 10:18
#
Цікаво, чи можливі відключення світла до 24 годин на добу?
+
0
mantis05
mantis05
5 сентября 2024, 10:42
#
За город выезжай- СЭС, ветряк и генератор- станут твоими друзьями. Кто живёт в квартирах- соболезную
+
0
Саша Ник
Саша Ник
5 сентября 2024, 11:55
#
Можно ещё установить ВЕЛОгенератор в квартире и педали крутить. Так что, соболезновать живущим в квартирах не нужно. Им и теплее будет и здоровее чем загородным.
Потужно опотужнимся и будет СВЕТ!
+
+45
Strain
Strain
5 сентября 2024, 10:24
#
«В частности, по укреплению энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн.»

Нам уже дали 30 газогенераторов достаточно мощных из которых подключили 1 на июль.

Правительство уже выделяло 80 млрд грн на защиту энергосистемы. Мы знаем что они закопаны (разворованы) под завалами энергообъектов.

Так что ожидать резкого улучшения ситуации не стоит.

У меня знакомый в ДТЕК работает. Говорит *** полная. Чинить нечем повреждения. Денег нет, запасов нет. Кароче трешь полный.
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
5 сентября 2024, 10:50
#
Если будет продолжаться уничтожене трансформаторов, то света может не быть 24/7. И не важно зима, или лето. Публикация создана исключительно для накручивания населения сегодня. Вопрос с какой целью.
+
0
allfinanz1
allfinanz1
5 сентября 2024, 11:33
#
Возможно,чтобы люди больше уезжали и таким образом для кого-то освобождали пространство.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
5 сентября 2024, 11:52
#
Нарешті хоч одна офіційна особа указала час середньодобових відключень. Раніше всі відмахувались розказуючи про розмір максимального слота відключення.
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