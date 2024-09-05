По пессимистическому сценарию зимой возможны отключения света до 20 часов — ЦПД

В осенне-зимний период в Украине по оптимистическому сценарию возможны отключения электроэнергии до 12 часов в сутки, а по пессимистическому — до 20 часов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации в энергетическом секторе в осенне-зимний период в зависимости от хода событий.

Оптимистический сценарий

Оптимистический сценарий предполагает, что 8−9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно, а зима окажется мягкой, без сильных морозов. В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к выключению света на срок до 12 часов в сутки.

Пессимистический сценарий

Пессимистический сценарий предполагает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности при работе 6−7 энергоблоков АЭС и холодной зимы. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом.

В самом неблагоприятном случае, если Россия продолжит атаки на украинскую энергетику, гражданам придется проводить до 20 часов в сутки без электроэнергии и отопления.

Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, при температуре -10 градусов зимой украинцы, вероятно, будут иметь доступ к электроэнергии только 12−14 часов в сутки, остальные 10 часов придется обходиться без света.

Надежды на помощь Запада

В ЦПИ также подчеркнули, что значительные надежды возлагаются на западную помощь. Во время официального визита в США украинская делегация договорилась с американскими членами правительства и бизнесом о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергосистемы. В частности, по укреплению энергетической безопасности США предоставили Украине финансовый пакет помощи в размере $800 млн.