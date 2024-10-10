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10 октября 2024, 8:36 Читати українською

Минэнерго: «Энергоатом» закончил ремонт. Все 9 энергоблоков готовы к работе

АЭК «Энергоатом» успешно завершил ремонтную кампанию 2024 года и подготовил к работе в зимний период все 9 энергоблоков, подконтрольные Украине. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко.

АЭК «Энергоатом» успешно завершил ремонтную кампанию 2024 года и подготовил к работе в зимний период все 9 энергоблоков, подконтрольные Украине.
Фото: depositphotos

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Подробности

Это беспрецедентный успех и результат. Все доступные атомные блоки готовы нести нагрузку зимой. Спасибо коллективу Энергоатома за эффективную работу. Атомное поколение является основой нашей энергосистемы, и благодаря профессионализму атомщиков мы входим в отопительный сезон с максимальным уровнем готовности", — отметил Галущенко.

Читайте: Атаки на энергетику Украины: За два года россия совершила 25 массированных атак

По его словам, 9 октября, на 11 дней раньше запланированного срока Энергоатом вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС.
Ремонтная кампания этого года имела стратегическое значение.

В течение лета планово-предупредительные ремонты выполнялись раньше запланированного срока, что дополнительно способствовало стабильности электроснабжения в наиболее сложные для энергосистемы времена.

Потери энергетики

Из-за оккупации и атак в 2022—2023 годах энергетика Украины потеряла 21 ГВт мощностей, в 2024-м — более 9 ГВт тепловой и гидрогенерации.

В 2022 году зафиксировано 11 массированных ударов, в 2023-м — пять, в 2024-м — девять. В целом агрессор выпустил по Украине более 1400 ракет разных типов и 500 ударных БПЛА.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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