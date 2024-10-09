Кто из влиятельных лиц получает миллионы гривен от государства — YouControl

Пол тысячи частных коммерческих компаний за последний год получили от государства почти 150,5 млрд грн. Какие компании получили больше средств от государства и об их связанности с политически значимыми лицами — в новом исследовании YouControl.

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Отмечается, что больше всего за этот период, а именно 12 млрд грн публичных средств — в ООО «ГК «АВТОСТРАДА» из финансово-промышленной группы MS Capital, которая занимается строительством и восстановление дорог. А лидером по выручке в 2023 году среди получателей публичных средств оказалось ООО «ЭПИЦЕНТР К» супругов Герег.

Экснардепы и их связи с ФПГ и государственными средствами

174 компании по выборке, зарегистрированные в Киеве. Еще 57 — в Днепропетровской области, 39 — в Киевской области, 25 — в Одесской, 26 — Харьковской и 21 — во Львовской области.

Более 40%, то есть 204 компании из исследуемого перечня, работают в области строительства. В торговой сфере привлечено 128 юрлиц. Основным направлением деятельности для 78 компаний является поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

94 из полутысячи частных компаний, получивших государственные средства, входят/связаны или имеют отношение к 62 финансово-промышленным группам в системе YouControl.

При этом есть компании, относящиеся к нескольким ФПГ одновременно или несколько компаний, присутствующих в составе одного ФПГ. Например, 9 компаний, входящих в состав ФПГ «СКМ» Рината Ахметова, суммарно получили от государства более 3,65 млрд грн за исследуемый период.

Еще одна компания ЧАО «КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО», входящая в ФПГ « В С Энерджи Интернейшнл», но в то же время имеющая связь с ФПГ «СКМ» через акционера (24,5%) ООО «ДТЭК СЕТИ», получила почти 199 млн грн.

Ключевые лица группы « В С Энерджи Интернейшнл» с мая 2023 года под санкциями СНБО. 10 компаний, связанных с этой ФПГ, включая Кировоградоблэнерго, получили 2,7 млрд грн.

Из полутысячи проанализированных компаний, 42 связаны с национальными публичными деятелями. В частности, это компании, прямо или косвенно принадлежащие экснардепам: Ринату Ахметову, Юлии Левочкиной, Вадиму Новинскому, Анатолию Шкрибляку и т. д. А также предприятия, где бенефициарами выступают лица, относящиеся к публичным деятелям.

Например, бенефициар ЧАО «ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО» Анатолий Бойко, по информации Bihus.Info, упоминается как сын народного депутата Украины Юрия Бойко.

Пятерка компаний по сумме полученных публичных средств

Около 12 млрд грн публичных средств за последний год получило ООО «ГК „АВТОСТРАДА“, которое занимается строительством и восстановлением дорог, мостовых переходов и восстановлением объектов инфраструктуры. Компания входит в состав ФПГ „MS Capital“, бенефициар — Максим Шкиль».

ООО «АВТОМАГИСТРАЛЬ-ЮГ» перечислено 10,5 млрд грн средств от государства. В материале Forbes Ukraine говорится, что к началу полномасштабного вторжения компания стала главным дорожным подрядчиком программы «Большое строительство».

По данным bi.prozorro, общая стоимость победных лотов в процедурах публичных закупок компании составляет около 580 млрд. грн. Бенефициар компании Александр Бойко также является участником ООО «ДОРОЖНИК-97». Эта компания, по информации издания «Наши.Деньги», является ключевым поставщиком строительных материалов и услуг для «Автомагистраль-Юга».

Александр Бойко в период ноября 2017 — июля 2020 был бенефициаром ООО «БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ». В то же время бенефициарами предприятия также были ключевые лица ФПГ «Ростдорстрой» Евгений Коновалов и Юрий Шумахер, последние 20 лет работающий депутатом Одесского городского совета.

ООО «РОСТДОРСТРОЙ» из группы «Ростдорстрой» получило 7,6 млрд грн в публичных закупках. По данным bi.prozorro, общая стоимость победных лотов в процедурах публичных закупок общества составляет около 470 млрд грн.

В выборке, кроме вышеупомянутой компании, присутствуют еще две из состава ФПГ «Ростдорстрой» — ЧП «КИЕВПУТСТРОЙ» и ООО «РДС — ПОЛТАВА». Суммарно эти три юрлица получили 8,8 млрд грн публичных средств.

Еще одна компания, вовлеченная в сферу дорожного строительства, — ООО «ОНУР КОНСТРУКЦИОН ИНТЕРНЕШНЛ». Это общество получило более 4 млрд грн публичных средств, входит в ФПГ «ОНУР» турецких предпринимателей Онура и Ихсана Четинджевиз. По данным bi.prozorro, общая стоимость победных лотов в процедурах публичных закупок компании составляет более 320 млрд. грн.

Замыкает пятерку лидеров по сумме полученных публичных средств ООО «ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД» с 2,2 млрд. грн. В июле 2024 года возбуждено дело о банкротстве компании. Участниками предприятия Владимир Яцун (55%) и Валерий Мищенко (45%). Последний является ключевым лицом ФПГ «Группа семьи Мищенко».

Основными направлениями деятельности компаний являются недвижимость и строительство, предоставление юридических услуг, издательская и ресторанная деятельность. Валерий Мищенко — бенефициар ООО «ДЕНОН».

Одним из участников компании (46,5%) является подконтрольное ему ООО «МАГНА ГРОСС». Еще 53,5% уставного капитала ООО «ДЕНОН» принадлежит ООО «ЗАВОД РАДИОАПАРАТУРЫ».

Бенефициарами последнего выступают: народный депутат Украины 8−9 созывов Олесь Довгий, экснардеп Тарас Довгий и бывший нардеп 4−6 созывов Станислав Довгий. В досье «Ліга.net» Станислав Довгий упоминается как отец Олеся Довгого и брат Тараса Довгого.

Пятерка компаний среди получателей публичных средств по сумме выручки за 2023 год

Среди получателей публичных средств самый высокий показатель выручки за 2023 год у ООО «ЭПИЦЕНТР К», бенефициарами которой являются супруги Александра и Галины Герег. Сумма полученных публичных средств за последние 12 месяцев составляет около 447 млн грн.

Компания входит в состав одноименной финансово-промышленной группы «Эпицентр». Александр Герега — народный депутат Украины 3-х созывов подряд. Галина Герега была депутатом Киевского городского совета.

В СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» выручка за 2023 год составила 56,7 млрд грн, а размер полученных публичных средств за проанализированный период составил 186,3 млн грн. Компания принадлежит Андрею Губскому и занимается дистрибуцией лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Более 50 млрд грн в 2023 году получила компания ООО «ВОГ РЕСУРС», занимающаяся торговлей топливом (сеть АЗС WOG). Бенефициарами компании являются Сергей Лагур и Светлана Ивахов. В материале «Главкома» указано, что Светлана является бывшей женой народного депутата Степана Ивахива. За исследуемый период ООО «ВОГ РЕСУРС» получило более 165 млн грн публичных средств.

ООО «КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» и ООО «ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» за 2023 год получили выручку в сумме 34,2 млрд грн и 31,7 млрд грн соответственно. Бенефициаром обеих компаний является экснардеп, ключевое лицо ФПГ СКМ Ринат Ахметов.

Обе компании снабжают электроэнергию, газ, внедряют энергоэффективные решения для предприятий. А также поставляют электроэнергию для владельцев электрокаров и работают под брендом YASNO, согласно политике конфиденциальности, обнародованной на их официальном сайте.

«Таким образом, лидеры по сумме полученных государственных средств относятся к крупным финансово-промышленным группам, что подчеркивает значительную роль этих игроков на рынке публичных закупок. Несмотря на активную деятельность в различных отраслях, мощнее всего представлены компании, связанные с дорожным строительством», — отмечают в YouControl.

Методология

За период 1 сентября 2023 — 31 августа 2024 аналитики R&D центра YouControl с помощью spending.gov.ua выделили 500 крупнейших частных коммерческих компаний по сумме полученных публичных средств, за минусом таких платежей: коды экономической классификации расходов бюджета (КЭКР) — NA, 2100 — Оплата труда и начисления на заработную плату, 2700 — Социальное обеспечение, 3240 — Капитальные трансферты населению, 4000 — Кредитование и КЭКР 9000 — Нераспределенные расходы.