Юридическое управление Рады раскритиковало законопроект о повышении налогов

Главное юридическое управление Верховной Рады признало отдельные нормы законопроекта № 11416-д о повышении налогов не соответствующими Конституции Украины. Об этом говорится в заключении управления по представленному ко второму чтению текста документа.

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Что известно

Предлагаемое введение уплаты авансовых взносов с НДФЛ, налога на прибыль предприятий и военного сбора без учета переплат с этих налогов в предыдущие периоды и возможности возвратить эти переплаты как излишне уплаченные не соответствует принципу равенства и недискриминации налогоплательщиков.

Предложение об установлении размеров авансового взноса по налогу на прибыль (для обменных пунктов) в евро нивелирует конституционное значение гривны как денежной единицы Украины.

Ряд положений законопроекта не учитывает требований статьи 8 Конституции Украины, поскольку нарушает принцип юридической определенности и предсказуемости закона. Речь идет о том, что закон должен быть по возможности провозглашен заранее — до его применения — и должен быть предсказуем по его последствиям.

Противоречит статьи 58 Конституции ретроспективное введение некоторых изменений в налоговое законодательство, в частности повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, которое, в случае одобрения законопроекта в действующей редакции, будет применяться с 1 октября 2024 года.

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Законопроект вводит повышенную ставку военного сбора для всех физлиц, хотя в Налоговом кодексе предусматриваются исключения по начислению военного сбора с доходов лиц, участвующих в боевых действиях с агрессором.

Изменения в расчет минимального налогового обязательства (МНС) для владельцев сельскохозяйственных земель делают невозможным надлежащий расчет, заявляют юристы Верховной Рады.

Законопроект предлагает установить минимальный размер этого обязательства на уровне 700 грн с гектара, а для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет не менее 50% — 1400 грн с гектара.

Документ содержит поручение Кабмина внести изменения в методику нормативной денежной оценки земель, учитывая влияние изменений климата на уменьшение доходов с сельхозземель. В то же время, эта норма не соответствует статье 6 Конституции Украины, которой власть делится на законодательную, исполнительную и судебную.

Напомним

17 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект № 11416-д о повышении налогов в первом чтении. Накануне в текст законопроекта вернули норму о повышении налога на банки.

Также документ содержит норму об установлении ставки НДС для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

4 октября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту проголосовать за законопроект № 11416-д о повышении налогов во втором чтении.