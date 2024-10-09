Украина планирует снять запрет на экспорт беспилотников — Financial Times

Украина может снять запрет на экспорт беспилотников, чтобы увеличить производство и привлечь инвестиции. Об этом сообщает Financial Times.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Украинские силы отчаянно нуждаются в большем количестве беспилотных летательных аппаратов воздушного наблюдения, прикрытия и ударных беспилотников дальнего действия.

Но с ограниченными государственными ресурсами, доступными для оплаты военных поставок, компании, занимающиеся беспилотными самолетами, ищут за границей, чтобы продать избыточную продукцию и получить доход, необходимый для производства большего количества для армии.

Экспорт беспилотников может принести Украине до $20 млрд, заявил Александр Мариковский, глава экономического подкомитета парламента.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт военных товаров, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением.

Но сейчас правительству Украины не хватает финансовых ресурсов для закупки необходимого количества беспилотников, не говоря уже об инвестициях в дальнейшие исследования и разработки. Разрешение компаниям экспортировать свою избыточную продукцию сейчас рассматривается как способ привлечения инвесторов.

Украинские войска «имеют колоссальный дефицит беспилотников», заявил Дмитрий Хасапов, руководитель компании «Укрспецсистемы», одного из крупнейших производителей БПЛА.

Он выступил на Форуме оборонной промышленности в Киеве на прошлой неделе, организованном правительством, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов и покупателей.

Хасапов заявил, что его компания не получает достаточно государственных контрактов на свои производственные мощности.

Государственный бюджет Украины на вооружение в этом году составляет всего $6 млрд, примерно треть из которых приходится на беспилотники — это гораздо меньше заказов, необходимых для покрытия насущных нужд.

Тем временем, Москва значительно нарастила производство оружия, а украинские участники отрасли оценивают преимущество россии в боевых беспилотниках в соотношении 5−10:1.

Единственным заказчиком для украинских производителей есть государство и фонды, привлекающие частное финансирование для армии. Это означает, что компании часто сталкиваются с краткосрочными или отложенными контрактами и не имеют долгосрочных гарантий на закупку и тестирование дорогостоящих компонентов, сказал Мариковский.

«Укрспецсистемы» является одной из немногих украинских компаний-производителей беспилотников, недавно начавших производство своей продукции в Польше, пытаясь обойти запрет на экспорт.

Мариковский сказал, что эта тенденция вызывает обеспокоенность в Украине, поскольку это может привести к оттоку кадров и сокращению налоговых поступлений — это еще одна причина пересмотра запрета.

Он предупредил, что без возобновления экспорта цены на беспилотники украинского производства, скорее всего, возрастут.

Roboneers, украинский производитель воздушных и наземных беспилотников, систем радиоэлектронных помех и транспортировки грузов для войск на передовой, рассказал Financial Times, что выиграл государственные тендеры по цене, которая покрывает только затраты на производство.

«Наибольшая проблема для каждой (украинской, ред.) компании — исследования и разработки», — сказал представитель компании.

Ожидается, что отмена запрета на экспорт будет способствовать тому, что западные партнеры станут оказывать финансовую поддержку украинским производителям. Некоторые страны уже пообещали выделить средства на закупку дронов для украинской армии, но эти программы еще на начальном этапе.