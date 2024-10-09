Украина планирует снять запрет на экспорт беспилотников — Financial Times

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2024, 16:33 Читати українською

Украина планирует снять запрет на экспорт беспилотников — Financial Times

Украина может снять запрет на экспорт беспилотников, чтобы увеличить производство и привлечь инвестиции. Об этом сообщает Financial Times.

Украина может снять запрет на экспорт беспилотников, чтобы увеличить производство и привлечь инвестиции.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Украинские силы отчаянно нуждаются в большем количестве беспилотных летательных аппаратов воздушного наблюдения, прикрытия и ударных беспилотников дальнего действия.

Но с ограниченными государственными ресурсами, доступными для оплаты военных поставок, компании, занимающиеся беспилотными самолетами, ищут за границей, чтобы продать избыточную продукцию и получить доход, необходимый для производства большего количества для армии.

Экспорт беспилотников может принести Украине до $20 млрд, заявил Александр Мариковский, глава экономического подкомитета парламента.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт военных товаров, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением.

Но сейчас правительству Украины не хватает финансовых ресурсов для закупки необходимого количества беспилотников, не говоря уже об инвестициях в дальнейшие исследования и разработки. Разрешение компаниям экспортировать свою избыточную продукцию сейчас рассматривается как способ привлечения инвесторов.

Украинские войска «имеют колоссальный дефицит беспилотников», заявил Дмитрий Хасапов, руководитель компании «Укрспецсистемы», одного из крупнейших производителей БПЛА.

Он выступил на Форуме оборонной промышленности в Киеве на прошлой неделе, организованном правительством, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов и покупателей.

Хасапов заявил, что его компания не получает достаточно государственных контрактов на свои производственные мощности.

Государственный бюджет Украины на вооружение в этом году составляет всего $6 млрд, примерно треть из которых приходится на беспилотники — это гораздо меньше заказов, необходимых для покрытия насущных нужд.

Тем временем, Москва значительно нарастила производство оружия, а украинские участники отрасли оценивают преимущество россии в боевых беспилотниках в соотношении 5−10:1.

Единственным заказчиком для украинских производителей есть государство и фонды, привлекающие частное финансирование для армии. Это означает, что компании часто сталкиваются с краткосрочными или отложенными контрактами и не имеют долгосрочных гарантий на закупку и тестирование дорогостоящих компонентов, сказал Мариковский.

«Укрспецсистемы» является одной из немногих украинских компаний-производителей беспилотников, недавно начавших производство своей продукции в Польше, пытаясь обойти запрет на экспорт.

Мариковский сказал, что эта тенденция вызывает обеспокоенность в Украине, поскольку это может привести к оттоку кадров и сокращению налоговых поступлений — это еще одна причина пересмотра запрета.

Он предупредил, что без возобновления экспорта цены на беспилотники украинского производства, скорее всего, возрастут.

Roboneers, украинский производитель воздушных и наземных беспилотников, систем радиоэлектронных помех и транспортировки грузов для войск на передовой, рассказал Financial Times, что выиграл государственные тендеры по цене, которая покрывает только затраты на производство.

«Наибольшая проблема для каждой (украинской, ред.) компании — исследования и разработки», — сказал представитель компании.

Ожидается, что отмена запрета на экспорт будет способствовать тому, что западные партнеры станут оказывать финансовую поддержку украинским производителям. Некоторые страны уже пообещали выделить средства на закупку дронов для украинской армии, но эти программы еще на начальном этапе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
9 октября 2024, 16:42
#
А на ікс-ігрек він взагалі вводився?
+
0
Я_ __
Я_ __
9 октября 2024, 16:43
#
Таке шось, а шо в нас дронів достатньо в солдат? Можна на дрони більше не донатити взагалі, бо держава повністю забезпечує солдат на полі бою дронами і ще лишається на експорт?

Чи хитрожопі депутати знов хочуть вкрасти гроші в армії, а хлопці і дівчата нехай на волонтерських донатах воюють, так виходить?
+
0
Три літри
Три літри
9 октября 2024, 16:46
#
Таке шось, а шо в нас дронів достатньо в солдат?

Дрони не ростуть бесплатно на деревах у лісі, їх виробляють чи просто збирают з імпортованих деталей. Щоб умовна людина виробила чи зібрала дрон — їй треба за це заплатити. Якщо грошей на «заплатити» немає то дрон не буде переданий солдату навіть якщо він вироблений чи зібраний, а скоріше за все він взагалі не буде вироблений чи зібраний бо ніхто не буде працювати на склад коли в самого дронового бізнеса грошей катьма.

Можна на дрони більше не донатити взагалі,

А це яким боком до теми? Ти і не донатив, нічого не помінялось.

Чи хитрожопі депутати знов хочуть вкрасти гроші в армії,

Як можна вкрасти гроші у армії коли продаєш власний вироб за кордон? Я от кожного дня цим займаюсь: роблю роботу яка продаєтся в Європі та Північній Америці — це я кожного дня армію обкрадаю?

а хлопці і дівчата нехай на волонтерських донатах воюють

Ти взагалі якийсь на п'яту букву кент.

Ти ж тільки що писав що не будеш волонтерам донатити на дрони
+
0
Riojas
Riojas
9 октября 2024, 16:48
#
Через две прокладки купит рашка, вот я не удивлюсь
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами