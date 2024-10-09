Большая приватизация: Владелец Vodafone Украина предложил за ОГХК 3,9 млрд грн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2024, 13:37 Читати українською

Большая приватизация: Владелец Vodafone Украина предложил за ОГХК 3,9 млрд грн

Команда Фонда государственного имущества Украины провела приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала АО «Объединенная горно-химическая компания». Выкуп произошел в электронной системе «Прозорро.Продажи».

Команда Фонда государственного имущества Украины провела приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала АО «Объединенная горно-химическая компания».

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько было предложено за лот

Победная предложенная ставка — 3 938 351 581 грн.

Подробности

Это второй лот крупной приватизации, который команда ФГИ выставила на продажу.

Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн грн. А также уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

Читайте также: Владелец Vodafone Украина стал единственным участником аукциона по приватизации ОГХК

АО «ОГХК» — крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Осенью прошлого года ОГХК возобновила отгрузку ильменитового концентрата на европейский рынок.

Приватизация предприятия открывает новые возможности для развития титановой промышленности Украины. Привлечение частного капитала позволит повысить технологический уровень производства, расширить экспортные возможности и создать новые рабочие места. Это станет важным шагом для повышения конкурентоспособности украинской промышленности на мировой арене.

Напомним

До войны «Цемин Украина» из группы NEQSOL Holding сообщило о намерении приобрести 100%-ный пакет акций ЧАО «Ивано-Франковскцемент» и даже получило разрешение Антимонопольного комитета на покупку, однако из-за войны отказалось от соглашения.

Компания «Цемин Украина» принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Studen3
Studen3
9 октября 2024, 14:17
#
Междоусобщик Ранее аиериканцы покупали отвалы Иршанского ГОКа, сейчас, самая пречесная приватизация , в время войны) интересно , что скажут юристы о продаже стратегических предприятий титановой отрасли иностранцам?
+
0
Studen3
Studen3
9 октября 2024, 14:17
#
Во время войны
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Studen3 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами