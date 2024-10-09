Большая приватизация: Владелец Vodafone Украина предложил за ОГХК 3,9 млрд грн

Команда Фонда государственного имущества Украины провела приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала АО «Объединенная горно-химическая компания». Выкуп произошел в электронной системе «Прозорро.Продажи».

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Сколько было предложено за лот

Победная предложенная ставка — 3 938 351 581 грн.

Подробности

Это второй лот крупной приватизации, который команда ФГИ выставила на продажу.

Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн грн. А также уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

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АО «ОГХК» — крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Осенью прошлого года ОГХК возобновила отгрузку ильменитового концентрата на европейский рынок.

Приватизация предприятия открывает новые возможности для развития титановой промышленности Украины. Привлечение частного капитала позволит повысить технологический уровень производства, расширить экспортные возможности и создать новые рабочие места. Это станет важным шагом для повышения конкурентоспособности украинской промышленности на мировой арене.

Напомним

До войны «Цемин Украина» из группы NEQSOL Holding сообщило о намерении приобрести 100%-ный пакет акций ЧАО «Ивано-Франковскцемент» и даже получило разрешение Антимонопольного комитета на покупку, однако из-за войны отказалось от соглашения.

Компания «Цемин Украина» принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову.