В документальном фильме HBO назвали личность Сатоши Накамото

Во вторник, 8 октября 2024 года, на HBO состоялась премьера документального фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery». В фильме утверждается, что под псевдонимом Сатоши Накамото, создателя биткоина, скрывается канадский разработчик Питер Тодд, сообщает Politico.

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Теория Хобака в основном основана на публикации на форуме BitcoinTalk от 2010 года. Режиссер ленты считает, что Тодд ошибочно оставил сообщение, используя свою учетную запись, а не аккаунт Накамото.

Также режиссер отметил, что Тодд якобы косвенно признался в факте владения 1,1 млн BTC в еще одной публикации. Речь идет о заявлении разработчика о том, что он «является мировым экспертом по пожертвованиям в биткоинах». Хобак считает, что Тодд добровольно отказался от возможности распоряжаться этими активами.

В интервью CoinDesk Тодд высмеял выводы режиссера. Он признал, что пообщался с Хобаком и в шутку признал себя Накамото, но опроверг теорию как таковую. По его словам, автор документального фильма «уцепился за соломинку».

Эксперты BitMEX Research заявили, что это бессмысленно и они не верят в то, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался Питер Тодд.

39-летнему выпускнику колледжа искусств и дизайна Онтарио в Торонто, Питеру Тодду было 23 года, когда завершалась работа над известной белой книгой о биткоинах, впервые изложившей видение децентрализованной денежной системы.

Ранее Тодд рассказывал в подкасте, что ему было около 15 лет, когда он впервые начал общаться с ключевыми криптоинфлюэнсерами, известными как шифропанки — неформальная группа людей, заинтересованных в сохранении анонимности и интересующихся криптографией.

Стоит отметить, что режиссер Каллен Хобак получил признание критиков за сериал «Q: Into the Storm», в котором разоблачил авторов теории заговора QAnon — движение, объединяющее сторонников распространенной в США конспирологической теории, согласно которой Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, к которой причастны лидеры Демократической партии США, поклоняющиеся Сатане, а также многие другие американские знаменитости.

Напомним

«Минфин» писал, что HBO утверждает, что удалось раскрыть личность создателя биткоина Сатоши Накамото.