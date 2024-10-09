Во вторник, 8 октября 2024 года, на HBO состоялась премьера документального фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery». В фильме утверждается, что под псевдонимом Сатоши Накамото, создателя биткоина, скрывается канадский разработчик Питер Тодд, сообщает Politico.
В документальном фильме HBO назвали личность Сатоши Накамото
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Теория Хобака в основном основана на публикации на форуме BitcoinTalk от 2010 года. Режиссер ленты считает, что Тодд ошибочно оставил сообщение, используя свою учетную запись, а не аккаунт Накамото.
Также режиссер отметил, что Тодд якобы косвенно признался в факте владения 1,1 млн BTC в еще одной публикации. Речь идет о заявлении разработчика о том, что он «является мировым экспертом по пожертвованиям в биткоинах». Хобак считает, что Тодд добровольно отказался от возможности распоряжаться этими активами.
В интервью CoinDesk Тодд высмеял выводы режиссера. Он признал, что пообщался с Хобаком и в шутку признал себя Накамото, но опроверг теорию как таковую. По его словам, автор документального фильма «уцепился за соломинку».
Эксперты BitMEX Research заявили, что это бессмысленно и они не верят в то, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался Питер Тодд.
39-летнему выпускнику колледжа искусств и дизайна Онтарио в Торонто, Питеру Тодду было 23 года, когда завершалась работа над известной белой книгой о биткоинах, впервые изложившей видение децентрализованной денежной системы.
Ранее Тодд рассказывал в подкасте, что ему было около 15 лет, когда он впервые начал общаться с ключевыми криптоинфлюэнсерами, известными как шифропанки — неформальная группа людей, заинтересованных в сохранении анонимности и интересующихся криптографией.
Стоит отметить, что режиссер Каллен Хобак получил признание критиков за сериал «Q: Into the Storm», в котором разоблачил авторов теории заговора QAnon — движение, объединяющее сторонников распространенной в США конспирологической теории, согласно которой Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, к которой причастны лидеры Демократической партии США, поклоняющиеся Сатане, а также многие другие американские знаменитости.
Напомним
«Минфин» писал, что HBO утверждает, что удалось раскрыть личность создателя биткоина Сатоши Накамото.
Комментарии - 1
«I'll warn you, this is going to be very funny when you put this into the documentary and a bunch of Bitcoiners watch it. I suspect a lot of them will be very happy if you go this route because it’s gonna be yet another example of journalists really missing the point. The point is to make Bitcoin the global currency. Hoback and others trying to unmask Nakamoto are distracted by nonsense.»
Що в принципі дуже добре лягає на філософію Сатоші. Можливо, він досить добре з ним спілкувався і тому в курсі, але…