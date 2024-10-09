В документальном фильме HBO назвали личность Сатоши Накамото

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2024, 11:01 Читати українською

В документальном фильме HBO назвали личность Сатоши Накамото

Во вторник, 8 октября 2024 года, на HBO состоялась премьера документального фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery». В фильме утверждается, что под псевдонимом Сатоши Накамото, создателя биткоина, скрывается канадский разработчик Питер Тодд, сообщает Politico.

Во вторник, 8 октября 2024 года, на HBO состоялась премьера документального фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery».
Фото: x.com/WatcherGuru

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Теория Хобака в основном основана на публикации на форуме BitcoinTalk от 2010 года. Режиссер ленты считает, что Тодд ошибочно оставил сообщение, используя свою учетную запись, а не аккаунт Накамото.

Также режиссер отметил, что Тодд якобы косвенно признался в факте владения 1,1 млн BTC в еще одной публикации. Речь идет о заявлении разработчика о том, что он «является мировым экспертом по пожертвованиям в биткоинах». Хобак считает, что Тодд добровольно отказался от возможности распоряжаться этими активами.

В интервью CoinDesk Тодд высмеял выводы режиссера. Он признал, что пообщался с Хобаком и в шутку признал себя Накамото, но опроверг теорию как таковую. По его словам, автор документального фильма «уцепился за соломинку».

Эксперты BitMEX Research заявили, что это бессмысленно и они не верят в то, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался Питер Тодд.

39-летнему выпускнику колледжа искусств и дизайна Онтарио в Торонто, Питеру Тодду было 23 года, когда завершалась работа над известной белой книгой о биткоинах, впервые изложившей видение децентрализованной денежной системы.

Ранее Тодд рассказывал в подкасте, что ему было около 15 лет, когда он впервые начал общаться с ключевыми криптоинфлюэнсерами, известными как шифропанки — неформальная группа людей, заинтересованных в сохранении анонимности и интересующихся криптографией.

Стоит отметить, что режиссер Каллен Хобак получил признание критиков за сериал «Q: Into the Storm», в котором разоблачил авторов теории заговора QAnon — движение, объединяющее сторонников распространенной в США конспирологической теории, согласно которой Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, к которой причастны лидеры Демократической партии США, поклоняющиеся Сатане, а также многие другие американские знаменитости.

Напомним

«Минфин» писал, что HBO утверждает, что удалось раскрыть личность создателя биткоина Сатоши Накамото.

Курс криптовалют к доллару

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
9 октября 2024, 11:08
#
Всі крутять пальцем у скроні, але якщо подивитися ролик як автори документалки намагаються брати у нього інтервью, то там сам Тодд після серії виправдань каже наступну фразу:

«I'll warn you, this is going to be very funny when you put this into the documentary and a bunch of Bitcoiners watch it. I suspect a lot of them will be very happy if you go this route because it’s gonna be yet another example of journalists really missing the point. The point is to make Bitcoin the global currency. Hoback and others trying to unmask Nakamoto are distracted by nonsense.»

Що в принципі дуже добре лягає на філософію Сатоші. Можливо, він досить добре з ним спілкувався і тому в курсі, але…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Ramo, Ranet, rudyy и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами