30% чиновников «ошибались» в своих декларациях, в среднем, на 15 млн грн — Опендатабот

1 246 435 деклараций было подано до 11 сентября 2024 года по данным Национального агентства по предотвращению коррупции. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

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Проверка деклараций

По состоянию на середину сентября количество всех деклараций (1,2 млн) уже в 2,8 раза превышает аналогичный период 2023 года, когда их было 445 тыс. Более 134 тыс. или 11% поданных деклараций в дальнейшем исправлялись.

В этом году НАПК начало проверки 734 декларации должностных лиц. В половине из них — 392 случаях — проверки уже завершены.

Среди полностью изученных деклараций 46% содержат нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн. В общем, все ошибки связаны с неправильно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерявшиеся суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов.

В 30% всех проверенных деклараций неверно указаны данные на общую сумму 1 808,7 млн грн (ст. 366−2 УКУ). В среднем, чиновники «ошибались» в каждой такой декларации на 15,2 млн грн.

Еще в 16% проверенных деклараций чиновники ошибались в среднем на 790 тыс. грн на декларацию (ч.4 СТ 172−5 КУоАП). В целом, такие ошибки достигли 47,3 млн грн.

Топ нарушений

На сумму менее 268 тыс. грн или до 100 прожиточных минимумов ошибались в каждой второй проверенной декларации.

Только 1 декларация по всем проверенным не имела нарушений.

В некоторых случаях декларации нарушили сразу 2 статьи одновременно. 7 деклараций имеют признаки незаконного обогащения на общую сумму 146,3 млн грн (ст.368−5 УКУ). Еще в 8 документах должностные лица не смогли объяснить происхождение денег на сумму 30,1 млн грн (ст. 290 ГПК).