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9 октября 2024, 12:34 Читати українською

30% чиновников «ошибались» в своих декларациях, в среднем, на 15 млн грн — Опендатабот

1 246 435 деклараций было подано до 11 сентября 2024 года по данным Национального агентства по предотвращению коррупции. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

1 246 435 деклараций было подано до 11 сентября 2024 года по данным Национального агентства по предотвращению коррупции.
Фото: depositphotos

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Проверка деклараций

По состоянию на середину сентября количество всех деклараций (1,2 млн) уже в 2,8 раза превышает аналогичный период 2023 года, когда их было 445 тыс. Более 134 тыс. или 11% поданных деклараций в дальнейшем исправлялись.

В этом году НАПК начало проверки 734 декларации должностных лиц. В половине из них — 392 случаях — проверки уже завершены.

Среди полностью изученных деклараций 46% содержат нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн. В общем, все ошибки связаны с неправильно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерявшиеся суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов.

В 30% всех проверенных деклараций неверно указаны данные на общую сумму 1 808,7 млн грн (ст. 366−2 УКУ). В среднем, чиновники «ошибались» в каждой такой декларации на 15,2 млн грн.

Еще в 16% проверенных деклараций чиновники ошибались в среднем на 790 тыс. грн на декларацию (ч.4 СТ 172−5 КУоАП). В целом, такие ошибки достигли 47,3 млн грн.

Топ нарушений

На сумму менее 268 тыс. грн или до 100 прожиточных минимумов ошибались в каждой второй проверенной декларации.

Только 1 декларация по всем проверенным не имела нарушений.

В некоторых случаях декларации нарушили сразу 2 статьи одновременно. 7 деклараций имеют признаки незаконного обогащения на общую сумму 146,3 млн грн (ст.368−5 УКУ). Еще в 8 документах должностные лица не смогли объяснить происхождение денег на сумму 30,1 млн грн (ст. 290 ГПК).

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+9
TAN72
TAN72
9 октября 2024, 12:45
#
Пару нолей забыли дорисовать😂
+
+9
Turbo Apricot
Turbo Apricot
9 октября 2024, 12:50
#
Команда посадовців яку очолюють п’ять-шість менеджерів можуть собі дозволити помилятися, вчиняти порушення, вчиняти злочини, вчиняти будь-що, бо покарання НІЯКОГО. подивіться статистику по тих посадовців МСЕК яких затримували правоохоронці з потужними відео, серед 216 цих зафільмованих посадовців МСЕК за грати тимчасово потрапили 2 посадовця, яких також звільнили апеляційні суди, в результаті за гратами НУЛЬ ПОСАДОВЦІВ МСЕК серез сотень затриманих.
+
0
Я_ __
Я_ __
9 октября 2024, 13:30
#
А податки заднім числом це взагалі самий смак, вже Головне юридичне управління Верховної Ради дало відповідь, тож чекаємо пояснень всіх депутішок котрі голосували за цю парашу заднім числом і окремо від пана гетьманцева та железняка.

Зганьбилися на всю країну, всім після «податків заднім числом» стало ясно, які телепні керують нашою країною…вони це наш баласт.

Понабирали по оголошенню ідіотів у владу, котрі приймають шо попало не зважаючи навіть на Конституцію, божее, яка це ганьба, адже ці «люди» приймають закони щодня…і податки заднім числом це лише вершина айсбергу…
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0
Я_ __
Я_ __
9 октября 2024, 13:26
#
Ну, нормально, лям туди, десять-п`ятнадцять в розумі тримаємо, все «законно»…а потім ці олухи намагаються вимагати від людей дотримання законів :)
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 октября 2024, 14:06
#
Меня эти все процессы очень удивляют . Почему , потому что когда я иду в банк — с меня просят налоговую декларацию . Когда я пользуюсь европейскими банками — у меня спрашивают декларацию . Когда я пользуюсь брокером — с меня просят декларацию . Везде как минимум AML проверки . Я хочу снять наличные , а напишите заявление на финмониторинг .

А у них получается миллионами ворочать и даже финмониторинг не видит .
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