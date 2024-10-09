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9 октября 2024, 8:15 Читати українською

Нацбанк с 15 октября расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.
Фото: depositphotos

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Новые бенчмарк-ОВГЗ

С 15 октября 2024 в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационными номерами (ISIN) UA4000232896 и UA4000232912, первое размещение которых Министерство финансов Украины осуществило 1 октября 2024 года.

Что это даст

Соответствующее решение будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

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Напомним

С 11 октября 2024 года банки смогут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов.

Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 15 октября 2024 года он будет содержать пятнадцать выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227094 4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615 и новые UA4000232896 и UA4000232912.

Обязательные резервы — один из традиционных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарка. -ОВГЗ.

Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, обеспечивая одновременно эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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