Нацбанк с 15 октября расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые бенчмарк-ОВГЗ

С 15 октября 2024 в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационными номерами (ISIN) UA4000232896 и UA4000232912, первое размещение которых Министерство финансов Украины осуществило 1 октября 2024 года.

Что это даст

Соответствующее решение будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Читайте: Минфин привлек рекордные 30 миллиардов от продажи облигаций

Напомним

С 11 октября 2024 года банки смогут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов.

Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 15 октября 2024 года он будет содержать пятнадцать выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227094 4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615 и новые UA4000232896 и UA4000232912.