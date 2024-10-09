Объем золота в ETF в сентябре вырос еще на 18,4 тонн

Мировые ETF (exchange traded funds — биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2024 года прибавили $1,4 млрд, что соответствует 18,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

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Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном выражении.

За счет притока средств в последние месяцы, а также роста цен на золото стоимость драгметалла в мировых фондах на конец августа составила пиковые $270,9 млрд. Это соответствует 3 тыс. 200,1 тонны.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по итогам 2023 года центральные банки разных стран мира закупили 1037 тонн золота — второй по величине годовой объем закупок в истории после рекордного уровня в 1082 тонны в 2022 году.