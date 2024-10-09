Украина с начала года экспортировала столько же, сколько за весь прошлый год — Шмыгаль

Одним из главных источников финансовой устойчивости есть доходы от украинского экспорта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства.

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Экспорт Украины

«В 2022 и первой половине 2023 года логистика была одним из главных экономических вызовов для государства. Сегодня мы можем сказать, что этот вызов преодолен, как это возможно в условиях такой полномасштабной войны», — отметил Шмыгаль.

Как сообщил премьер-министр, в январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил около 100 млн тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году.

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«За 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год. В денежном измерении — это 28,9 млрд долларов. Это стало возможным благодаря функционированию Черноморского морского коридора, государственной поддержке украинских экспортеров, благодаря добросовестной работе предпринимателей в экспортоориентированных отраслях экономики», — отметил глава Правительства.