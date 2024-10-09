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9 октября 2024, 11:52 Читати українською

JPMorgan назвал факторы, которые могут существенно изменить рынок криптовалют

Аналитики финансового конгломерата JPMorgan Chase определили ключевые катализаторы, способные повлиять на криптовалютный рынок в ближайшее время. Речь идет о факторах, которые способствуют росту индустрии, пишет The Block со ссылкой на отчет экспертов.

Аналитики финансового конгломерата JPMorgan Chase определили ключевые катализаторы, способные повлиять на криптовалютный рынок в ближайшее время.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

  • Uptober

Существует историческая тенденция к высоким показателям октября, так называемый Uptober. Аналитики подчеркнули, что более 70% всех октябрь принесли биткоину положительную доходность.

«Хотя предварительные результаты не являются предвестником будущих результатов, мы считаем, что популяризация Uptober может повлиять на поведение и привести к положительному месяцу для биткоина в октябре», — пишут аналитики.

  • Снижение процентных ставок

Несмотря на то, что Федеральная резервная система США снизила процентные ставки, рынок криптовалют не получил значительную выгоду от этих изменений в монетарной политике. Это может быть связано с более широкими макроэкономическими факторами, влияющими на рыночную динамику.

«Мы еще не увидели ожидаемого „взрыва“ цен на криптовалюты после снижения процентной ставки Федеральной резервной системы 18 сентября», — отметили аналитики, предполагая, что рынок может ожидать большей стабильности перед принятием решительных мер.

Аналитики также подчеркнули отсутствие исторических данных, что затрудняет прогнозирование того, как криптовалюты будут реагировать на циклы изменения процентных ставок.

  • Утверждение спотового Bitcoin ETF

Утверждение торговли опционами спотовых ETF на биткоине должно улучшить ликвидность на рынке. А это в свою очередь может привлечь больше институциональных инвесторов и создать больше возможностей для розничных участников.

«С опционами инвесторы теперь имеют более динамичный способ взаимодействия с ETF и увеличение ликвидности базового актива», — считают в JPMorgan.

В середине сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила предложение BlackRock iShares Bitcoin Trust на спотовый ETF для листинга на Nasdaq и торговле опционами, хотя окончательное одобрение зависит от Корпорации по клирингу опционов (OCC) и Комиссии по торговле товарными товарами. (CFTC).

Читайте: Биткоин начал вести себя как акция: что изменил «Минфин» в своем криптопортфеле

Крупнейший хардфорк в истории Ethereum (ETH) под названием Pectra аналитики JPMorgan советуют рассматривать как долгосрочное улучшение фундаментальной структуры Ethereum, а не событие, что приведет к немедленному росту цены.

  • Чувствительность к макроэкономическим факторам

Рынок криптовалют становится все более чувствительным к макроэкономическим тенденциям, что указывает на то, что более широкие экономические условия, а не только отдельные события в мире криптовалют, будут влиять на следующий значительный рыночный сдвиг. В настоящее время рынок ожидает катализатор, который сможет подтолкнуть инвесторов к более активному участию.

Просмотреть курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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