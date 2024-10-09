Национальный банк Украины установил на 9 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,1756 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс на 9 октября: НБУ укрепил гривну на две копейку
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Валютный рынок
Нацбанк на 9 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,24 (на 8 октября курс был установлен на уровне 45,22 грн). Европейская валюта подорожала на 2 копейки.
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Источник: Минфин
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