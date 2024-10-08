Национальный банк Украины установил на 8 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,1961 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс на 8 октября: НБУ понизил гривну на одну копейку
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Валютный рынок
Нацбанк на 8 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,22 (на 7 октября курс был установлен на уровне 45,43 грн). Европейская валюта подешевела на 21 копейку.
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Источник: Минфин
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