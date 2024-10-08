«єВідновлення»: Подать заявление о компенсации за уничтоженное жилье теперь можно на портале «Дия»

Подавать заявление о компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення» теперь можно и на портале «Дия». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Новые возможности в программе „єВідновлення“ — заявление о компенсации за уничтоженное жилье доступно и на портале „Дия“. Важно, что теперь услугой смогут воспользоваться и люди без РНОКПП», — сказал он.

Кроме того, теперь подать заявление могут и представители собственников уничтоженного жилья. Для этого можно обратиться в любой ЦНАП, не обязательно по месту жительства.

По словам Федорова, от запуска услуги уже 10,7 тыс. семей получили жилищные сертификаты, 4,7 тыс. — уже реализовано.

Напомним

«Минфин» писал, что в «Дие» владельцам поврежденного в результате войны имущества упростили представление документов на программу «єВідновлення».