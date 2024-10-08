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8 октября 2024, 19:24 Читати українською

Карту для «Национального кешбэка» оформили 21% украинцев — опрос

Банковскую карту для участия в программе «Национальный кешбэк» оформили 21% населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

Банковскую карту для участия в программе «Национальный кешбэк» оформили 21% населения.
Фото: krm.gov.ua

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Отмечается, что уровень участия в программе тем выше, чем выше уровень благосостояния респондентов — от 14% среди ответивших, что их семья «едва сводит концы с концами» до 24,5% среди тех, кто отвечает, что «живет обеспечено».

Также он растет с ростом образовательного уровня респондентов — от 12% среди имеющих неполное или общее среднее образование до 28% среди тех, кто имеет высшее образование.

В программе принимают участие только 12% людей старшего (60+ лет) возраста, в то время как и в других возрастных группах — от 22% до 29%.

Почему украинцы не хотят оформлять карточку

Главной причиной большинство из тех, кто не участвует в программе «Национальный кешбэк» (или 40% всех опрошенных), называют отсутствие информации о программе.

Еще 14% среди всех опрошенных считают, что участие в этой программе им ничего не даст, 8% просто не успели оформить банковскую карту для участия в программе, но собираются это сделать позже.

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5% респондентов назвали главной причиной того, что им непонятно, как именно нужно оформлять эту карточку, и 2% — что процедура участия в программе слишком сложна. 2% респондентов вообще не пользуются банковскими картами. 0,7% опрошенных ответили, что редко покупают украинские товары.

К тому же, чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они считают, что участие в этой программе им ничего не даст — доля таких растет от 10% среди тех, кто ответил, что их семья «едва сводит концы с концами» до 18 % среди тех, кто отвечает, что «живут обеспечено».

В то время как среди представителей беднейшей группы больше, чем по массиву опрошенных в целом, есть доля тех, кто вообще не пользуется банковскими карточками (7%).

Опрос

Опрос проводился с 20 по 26 сентября по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на завершающем этапе (когда производился отбор респондентов по половозрастным квотам).

Опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос проводился методом face-to-face.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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