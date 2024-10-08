В Украине стал доступен Реестр международных автобусных маршрутов

Сегодня на Едином государственном вебпортале открытых данных появился доступ в Реестр международных автобусных маршрутов общего пользования. Об этом сообщили в Государственной службе безопасности на транспорте.

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Опубликованные данные содержат информацию обо всех действующих официальных маршрутах, имеющих разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством как Украины, так и стран через/в которые открыт автобусный маршрут.

Обнародованные данные позволяют анализировать информацию о количестве маршрутов, ключевых транспортных направлениях, тенденциях к увеличению/уменьшению пассажирского трафика. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать популярность существующих маршрутов и определять потребность в дополнительных.

Реестр содержит информацию о названии маршрута, графике движения автобусов по нему, расписании и перечне остановок, протяженности, общем времени путешествия, исполнителях маршрута и т. д.

Просмотреть Реестр можно по ссылке.

На сегодня действует 1237 международных автобусных маршрутов. Самым популярным направлением считается Кишинев. Данные обновляются каждый день.

«Опубликованные открытые данные не содержат информации, которая может угрожать национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.