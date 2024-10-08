Кабмин выделит еще 86 миллионов евро на системы защиты энергообъектов

Украина перераспределит средства в пределах ссуды от Европейского инвестиционного банка на модернизацию подстанций. Соответствующее решение Кабинет Министров принял 8 октября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Сможем направить дополнительные 86 млн евро на строительство систем защиты вокруг энергетических объектов, что уменьшит риски от российских террористических атак», — отметил глава правительства.

По его словам, несмотря на дальнейшие попытки врага нанести поражение украинским энергообъектам, сегодня ситуация в энергосистеме стабильная и сбалансированная.

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Шмыгаль отметил, что энергетика остается приоритетной областью Украины. По его словам, правительство и энергетики «продолжают в режиме 24/7 восстановление, ремонты и развитие децентрализованной генерации».