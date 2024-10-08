Кабмин увеличил срок пролонгации по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для некоторых предпринимателей

Кабинет Министров решил увеличить срок возможной пролонгации кредита по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщил представитель Кабмина в В Р Тарас Мельничук.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Речь идет о кредитах, выдаваемых предприятиям, производственные мощности которых по состоянию на 24.02.2022 были размещены на территории активных боевых действий или временно оккупированных территорий.

Срок возможной пролонгации — до 31.12.2026 г.

«Уточнены нормы, которыми регулируется оказание государственной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим хозяйственную деятельность в зоне высокого военного риска, в части систематизации требований по отождествлению таких субъектов с зоной высокого военного риска», — отметил Мельничук.

Кроме того, правительство внесло изменения в критерии уполномоченных банков/лизингодателей/факторов по проверке применения персональных санкций в течение 12 месяцев в части конкретизации субъектов такой проверки, а именно контролеров или руководителей уполномоченных учреждений.