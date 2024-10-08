Кабинет Министров решил увеличить срок возможной пролонгации кредита по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщил представитель Кабмина в
Кабмин увеличил срок пролонгации по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для некоторых предпринимателей
Кабинет Министров решил увеличить срок возможной пролонгации кредита по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщил представитель Кабмина в
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Речь идет о кредитах, выдаваемых предприятиям, производственные мощности которых по состоянию
Срок возможной пролонгации —
«Уточнены нормы, которыми регулируется оказание государственной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим хозяйственную деятельность в зоне высокого военного риска, в части систематизации требований по отождествлению таких субъектов с зоной высокого военного риска», — отметил Мельничук.
Кроме того, правительство внесло изменения в критерии уполномоченных банков/лизингодателей/факторов по проверке применения персональных санкций в течение 12 месяцев в части конкретизации субъектов такой проверки, а именно контролеров или руководителей уполномоченных учреждений.
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