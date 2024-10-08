Во вторник, 8 октября, Совет Европейского Союза принял новый механизм санкций, направленный против физических и юридических лиц, причастных к дестабилизирующим действиям россии за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба
Совет ЕС ввел новый механизм санкций против россии
Во вторник, 8 октября, Совет Европейского Союза принял новый механизм санкций, направленный против физических и юридических лиц, причастных к дестабилизирующим действиям россии за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба
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«Эти новые рамки позволят ЕС преследовать физических и юридических лиц, участвующих в действиях, подрывающих фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность», — говорится в сообщении.
Гибридные угрозы
Отмечается, что теперь ЕС сможет противостоять разнообразным гибридным угрозам, таким как:
- подрыв избирательных процессов и функционирование демократических институтов;
- угрозы и саботаж экономической деятельности, представляющих общественный интерес услуг или критической инфраструктуры;
- использование скоординированной дезинформации, манипулирования иностранной информацией;
- злонамеренная кибердеятельность,
- манипуляции с миграционными потоками и другие дестабилизирующие действия
Новые санкции включают в себя замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Кроме того, физлицам из списка будет запрещен въезд на территорию ЕС.
Решение принято на основе предложения Верховного представителя иностранных дел Жозепа Борреля и является ответом на растущие гибридные операции россии в Европе.
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Напомним
«Минфин» писал, что Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2025 года действие санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв суверенитета и независимости Украины.
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