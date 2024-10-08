Хакеры взламали MoneyGram

В MoneyGram подтвердили информацию о том, что хакеры украли личную информацию его клиентов и данные о транзакциях. Это произошло во время кибератаки в прошлом месяце, пишет TechCrunch.

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По информации издания, злоумышленники получили доступ к базе данных 20 сентября, тогда из-за кибератаки произошел недельный сбой в работе платформы — вебсайт и приложение не работали.

Компания сообщила, что расследует инцидент. В MoneyGram пока не знают кто пострадал от атаки.

Похищенные данные клиентов включают в себя имена, номера телефонов, почтовые и электронные адреса, даты рождения, а также национальные идентификационные номера. В MoneyGram отметили, что похищенная информация также содержит данные о транзакциях, таких как даты и суммы транзакций.

MoneyGram является вторым по величине оператором денежных переводов в мире с более чем 50 миллионами пользователей, которые пересылают более 200 миллиардов долларов в год.