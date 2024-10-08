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8 октября 2024, 14:03 Читати українською

Япония открыла кредитную линию на $150 миллионов для восстановления Украины

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) получил кредитную линию от Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на общую сумму до $150 млн для поддержки важных проектов в Украине и продвижения зеленых инициатив. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) получил кредитную линию от Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на общую сумму до $150 млн для поддержки важных проектов в Украине и продвижения зеленых инициатив.
Фото: pixabay.com

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Кредитная линия была разработана для предоставления финансирования восстановления Украины и других пострадавших государств-членов ЧБТР.

Эти средства будут направлены на проекты восстановления и реконструкции ключевой экономической и социальной инфраструктуры Украины.

Основное внимание будет уделено укреплению устойчивости экономики, в частности в таких секторах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и логистика, цифровая инфраструктура и фармацевтика.

«Это позволит обеспечить устойчивый экономический рост даже в сложных условиях», — говорится в сообщении.

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До $75 млн будут направлены на зеленые инициативы и продвижение экологической устойчивости в регионе Черного моря.

Как отметил президент ЧБТР доктор Серхат Кексал $150 млн, выделенных на Украину, активизируют важные инвестиции, необходимые для восстановления страны.

ЧБТР

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) — международное финансовое учреждение, созданное странами Черноморского региона, включая Украину в 1999 году. Уставный капитал составляет 3,45 млрд евро.

За время работы правлением ЧБТР было одобрено участие в 58 проектах в Украине на сумму около 1 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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