Binance проведет конвертацию исключенных из листинга криптовалют, факторы продолжения ралли BTC: что нового

Binance проведет конвертацию исключенных из листинга криптовалют

До 29 октября пользователи Binance должны вывести исключенные из листинга на платформе токены или автоматически конвертируются в стейблкоин USDC. Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.

В число нарушенных монет вошли:

Vai (VAI);

Tornado Cash (TORN);

OMG Network (OMG);

Waves (WAVES);

NEM (XEM);

BarnBridge (BOND);

Dock (DOCK);

Mdex (MDX);

Polkastarter (POLS);

Пунди X PURSE (PURSE).

В случае конвертации эквивалентная сумма USDC поступит на счет до 28 апреля 2025 года.

Всем причастным пользователям биржа пришлет дополнительные электронные письма.

За неделю отток капитала из криптофондов составил $147 миллионов

В период с 30 сентября по 4 октября 2024 г. отток капитала из криптофондов составил $147 млн. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Эксперты связывают отток средств с обнародованием экономических данных, которые были выше ожиданий и снижают вероятность значительного снижения процентной ставки.

Среди поставщиков больше всего капитала вывели из фонда ARK 21 Shares — $207 млн. У Fidelity отток на $139 млн.

Что касается распределения данных по активам, то лидером по оттоку стали продукты на базе биткоина — $159 млн. В Ethereum-фондах продолжился отток почти на $29 млн. В биткоин-продуктах, позволяющих открывать шорт-позиции, наблюдался приток средств на сумму $2, 8 млн.

Аналитики добавили, интерес инвесторов к Ethereum остается слабым.

На региональном уровне самый большой отток на рынке США — $209 млн, далее следует Германия — $8,3 млн, Гонконг — $7,3 млн и Швеция — $2,1 млн. В Канаде, Бразилии и Австралии наблюдался приток средств.

Tether выпустит фильм в честь 10-летия USDT

Компания Tether выпустит документальный фильм «Стабильность и свобода в хаосе» об USDT и его влиянии на борьбу с инфляцией в честь юбилея стейблкоина.

«Окунитесь в историю о том, как USDT стал спасательным кругом для миллионов людей, борясь с инфляцией и способствуя финансовой свободе по всему миру», — говорится в анонсе.

В трейлере показаны отрывки интервью с пользователями из Турции, Бразилии, Аргентины, которые извлекли пользу благодаря использованию USDT на фоне быстрого обесценивания национальной валюты.

6 октября 2014 выпустили первые токены USDT на базе биткоина и с помощью протокола Omni Layer. Тогда они назывались Realcoin, однако вскоре прошел ребрендинг. Позже проект расширили на другие блокчейны типа Ethereum, TRON и TON.

Tether позиционирует стейблкоин как аналог доллара США. USDT был и остается крупнейшим стейблокином с текущей рыночной капитализацией в $120 млрд.

В NYDIG назвали факторы продолжения ралли биткоина

С начала года биткоин подорожал на 49,2%, показав лучшую динамику среди ключевых активов. Согласно NYDIG, ряд драйверов могут продолжить восходящую динамику в четвертом квартале.

В конце третьего квартала рынок криптовалют получил поддержку от глобального смягчения монетарной политики и объявления о стимулах властями Китая.

Специалисты уверены, что цифровое золото сейчас соответствует тому положению, где оно находилось в последние два цикла.

«В то время как инвесторы могут быть разочарованы торговлей в диапазоне за последние шесть месяцев, будьте уверены, что по сравнению с предыдущими фазами биткоин находится именно там, где он был в это время в предыдущих двух», — отметили аналитики.

Октябрь-декабрь — традиционно бычий период для актива, и есть ряд факторов, позволяющих «историю сниматься», указали эксперты.

Среди них — предстоящие выборы в США 5 ноября. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа приведет к значительному росту, по мнению специалистов.

Эксперты отметили возросшую корреляцию цифрового золота с фондовым рынком США. В третьем квартале ценовая взаимосвязь на 90-дневном отрезке достигла 0,46.

«Уровень все еще низкий. Это означает, что биткоин предлагает значительные преимущества диверсификации для портфелей с несколькими активами», — отметили аналитики.