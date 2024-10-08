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Binance проведет конвертацию исключенных из листинга криптовалют, факторы продолжения ралли BTC: что нового
Binance проведет конвертацию исключенных из листинга криптовалют
До 29 октября пользователи Binance должны вывести исключенные из листинга на платформе токены или автоматически конвертируются в стейблкоин USDC. Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.
В число нарушенных монет вошли:
- Vai (VAI);
- Tornado Cash (TORN);
- OMG Network (OMG);
- Waves (WAVES);
- NEM (XEM);
- BarnBridge (BOND);
- Dock (DOCK);
- Mdex (MDX);
- Polkastarter (POLS);
- Пунди X PURSE (PURSE).
В случае конвертации эквивалентная сумма USDC поступит на счет до 28 апреля 2025 года.
Всем причастным пользователям биржа пришлет дополнительные электронные письма.
За неделю отток капитала из криптофондов составил $147 миллионов
В период с 30 сентября по 4 октября 2024 г. отток капитала из криптофондов составил $147 млн. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.
Эксперты связывают отток средств с обнародованием экономических данных, которые были выше ожиданий и снижают вероятность значительного снижения процентной ставки.
Среди поставщиков больше всего капитала вывели из фонда ARK 21 Shares — $207 млн. У Fidelity отток на $139 млн.
Что касается распределения данных по активам, то лидером по оттоку стали продукты на базе биткоина — $159 млн. В Ethereum-фондах продолжился отток почти на $29 млн. В биткоин-продуктах, позволяющих открывать шорт-позиции, наблюдался приток средств на сумму $2, 8 млн.
Аналитики добавили, интерес инвесторов к Ethereum остается слабым.
На региональном уровне самый большой отток на рынке США — $209 млн, далее следует Германия — $8,3 млн, Гонконг — $7,3 млн и Швеция — $2,1 млн. В Канаде, Бразилии и Австралии наблюдался приток средств.
Tether выпустит фильм в честь 10-летия USDT
Компания Tether выпустит документальный фильм «Стабильность и свобода в хаосе» об USDT и его влиянии на борьбу с инфляцией в честь юбилея стейблкоина.
«Окунитесь в историю о том, как USDT стал спасательным кругом для миллионов людей, борясь с инфляцией и способствуя финансовой свободе по всему миру», — говорится в анонсе.
В трейлере показаны отрывки интервью с пользователями из Турции, Бразилии, Аргентины, которые извлекли пользу благодаря использованию USDT на фоне быстрого обесценивания национальной валюты.
6 октября 2014 выпустили первые токены USDT на базе биткоина и с помощью протокола Omni Layer. Тогда они назывались Realcoin, однако вскоре прошел ребрендинг. Позже проект расширили на другие блокчейны типа Ethereum, TRON и TON.
Tether позиционирует стейблкоин как аналог доллара США. USDT был и остается крупнейшим стейблокином с текущей рыночной капитализацией в $120 млрд.
В NYDIG назвали факторы продолжения ралли биткоина
С начала года биткоин подорожал на 49,2%, показав лучшую динамику среди ключевых активов. Согласно NYDIG, ряд драйверов могут продолжить восходящую динамику в четвертом квартале.
В конце третьего квартала рынок криптовалют получил поддержку от глобального смягчения монетарной политики и объявления о стимулах властями Китая.
Специалисты уверены, что цифровое золото сейчас соответствует тому положению, где оно находилось в последние два цикла.
«В то время как инвесторы могут быть разочарованы торговлей в диапазоне за последние шесть месяцев, будьте уверены, что по сравнению с предыдущими фазами биткоин находится именно там, где он был в это время в предыдущих двух», — отметили аналитики.
Октябрь-декабрь — традиционно бычий период для актива, и есть ряд факторов, позволяющих «историю сниматься», указали эксперты.
Среди них — предстоящие выборы в США 5 ноября. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа приведет к значительному росту, по мнению специалистов.
Эксперты отметили возросшую корреляцию цифрового золота с фондовым рынком США. В третьем квартале ценовая взаимосвязь на 90-дневном отрезке достигла 0,46.
«Уровень все еще низкий. Это означает, что биткоин предлагает значительные преимущества диверсификации для портфелей с несколькими активами», — отметили аналитики.
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