Нидерланды «разморозили» большую часть российских активов — De Telegraaf

Правительство Нидерландов разморозило российские активы на сумму более 560 млн евро . Об этом пишет голландская газета De Telegraaf со ссылкой на документы, которые министр иностранных дел Каспар Вельдкамп направил в парламент.

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Что известно

В начале года власти сообщали о заблокированных активах на 660 млн евро с момента принятия первых санкционных ограничений. Однако к 1 июля, судя по попавшим к журналистам документам, эта цифра снизилась до 97,2 млн евро.

Две трети замороженных средств из всей первоначальной суммы, или 430 млн евро приходились на две российские компании. Их название издание не раскрывает. Но, как следует из документов, одна из них смогла добиться разблокировки активов на 230 млн евро, поскольку «формально дистанцировалась» от российского владельца посредством специальной схемы владения.

Напомним

Основная часть российских активов была заблокирована в феврале-марте 2022 года. Тогда правительство отчиталось перед палатой Представителей о заморозке активов на 515,91 млн евро. Сообщения поступали к чиновникам от банков, трастовых фондов, страховых компаний и пенсионных фондов. При этом наибольшее количество сообщений поступило от банков.

В Нидерландах долгое время находилась головная структура компании «Яндекс», которая начиная с 2022 года переживала реструктуризацию и раздел активов. Также в Нидерландах работала «дочка» Альфа-банка, Amsterdam Trade Bank, однако в 2022 году Окружной суд Амстердама признал компанию банкротом.