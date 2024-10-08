Председатель правления Укрзализныци подал в отставку

Глава правления Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«В наблюдательный совет АО „Укрзализныця“ поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами», — говорится в сообщении.

По информации источников LIGA.net в Кабмине, Лященко еще не менее полугода будет работать в правлении УЗ, отвечать за финансы.

Новым главой правления, по данным источников Лиги, будет нынешний член правления Александр Перцовский. Его назначение скорее всего состоится на следующей неделе, когда наблюдательный совет УЗ выполнит все формальности.

Напомним

Кабинет министров 21 марта 2023 года сроком на два года назначил Лященко председателем правления Укрзализныци.

Лященко с октября 2021 входил в состав правления УЗ, занимался финансовыми вопросами. До работы в Укрзализныце занимал должность финансового директора медиагруппы «Украина».