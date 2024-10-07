Национальный банк Украины установил на 7 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,1859 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
Официальный курс на 7 октября: НБУ укрепил гривну на три копейки
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Валютный рынок
Нацбанк на 7 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,43 (на 4 октября курс был установлен на уровне 45,52 грн). Европейская валюта подешевела на 9 копеек.
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Источник: Минфин
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