Курс рубля обновляет годовые минимумы

Курс российского рубля упал до минимума за последний год, несмотря на увеличение интервенций Центробанка и роста цены на нефть. Об этом пишет The Moscow Times.

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Обвал рубля

На торгах в понедельник, 7 октября, курс юаня поднимался до отметки 13,59 рубля — это максимальный уровень с октября прошлого года.

Доллар на внебиржевом рынке, по данным LSEG, подорожал до 96,27 рубля и установил рекорд за последний год, а курс евро закрепился выше 105 рублей (105,58 рубля).

С середины июня рубль девальвировал более чем на 17% по отношению к юаню, 15% — по доллару и почти 10% по отношению к евро, а с конца августа девальвация стала практически непрерывной: российская валюта завершила в минусе шесть недель подряд, чего на бирже не видели ни разу с начала войны.

Причины

«Заметный вклад в ослабление рубля вносили внешние ограничения, мешавшие притоку экспортной валютной выручки на российский рынок», — объясняет аналитик российской компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко. В то же время, он отметил, что спрос на валюту со стороны российских импортеров растет.

Из-за угрозы американских санкций платежи для российских компаний массово блокируют банки дружественных стран, в том числе китайские, где в начале осени зависли транзакции на десятки миллиардов юаней, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Российский инвестбанкир Евгений Коган отметил, что российский рынок испытывает острую нехватку китайской валюты с начала осени, но в октябре ситуация ухудшилась: из-за праздников рынки КНР закрыты, и «валюта из-за границы не поступает».

Завершение китайских праздников (8 октября) должно увеличить поступление юаней на российский рынок, в том числе за счет отложенных продаж, считает аналитик «ПСБ» Евгений Локтюхов. Впрочем, укрепление рубля, если и произойдет, то будет локальным, добавляет эксперт.