«єРобота»: Государство инвестировало 10 млрд в развитие малого и среднего бизнеса

С начала действия проекта «єРобота» в июле 2022 года государство инвестировало через гранты 10 млрд грн в старт и развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Развитие бизнеса

«21 тысяча предпринимателей воспользовались грантовыми программами „єРобота“, которые мы запустили более двух лет назад для поддержки и стимулирования развития малого и среднего бизнеса. За это время государство инвестировало в их проекты через гранты в общей сложности 10 млрд грн», — рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, более 4 млрд грн инвестированных государством средств получатели грантов уже вернули в бюджет из-за уплаченных налогов и сборов.

Кроме того, благодаря программе удалось создать около 60 тысяч рабочих мест во всех регионах Украины.

Сколько выдано грантов

Как говорится в сообщении, от запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года по программе «Власна справа» выдано 19 тыс. микрогрантов на 4,5 млрд грн; на развитие перерабатывающих предприятий — 779 грантов на 3,9 млрд грн; на садоводство и развитие тепличного хозяйства — 240 грантов на 1,1 млрд грн; ветеранам и членам их семей — 1036 грантов на 481 млн грн.