В Украине замедлился рост реальных зарплат — НБУ

В Украине наблюдается быстрый рост номинальных зарплат, что связано с дефицитом рабочей силы. Однако реальные доходы граждан растут значительно медленнее из-за высокого уровня инфляции. Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ .

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По данным Нацбанка, реальные зарплаты украинцев замедлили темпы роста из-за повышения цен. Опрос Института экономических исследований подтвердил, что проблемы с поиском квалифицированных работников остаются на стабильно высоком уровне.

Кроме того, результаты исследования компании Advanter показали, что средняя укомплектованность штатов на предприятиях в августе составила всего 71%, что почти не изменилось по сравнению с маем, когда показатель был 74%.

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В то же время, согласно данным НБУ, количество новых вакансий продолжает расти, особенно в крупных городах, благодаря активизации экономической деятельности. Тем не менее количество новых резюме стабилизировалось, что свидетельствует о том, что украинцы начали более активно искать работу.