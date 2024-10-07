Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников совместно с Украиной

Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку беспилотников совместно с Украиной. Об этом рассказал Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время неанонсированного визита в Киев и Харьков 6 октября, передает Министерство обороны Нидерландов.

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Брекельманс отметил, что, объединив «нидерландские знания и технологии с украинским опытом на поле боя», можно разработать «инновационные и эффективные беспилотники», которые способные изменить ситуацию на поле боя.

«Разработка всевозможных дронов происходит очень быстро. У нас нет роскоши затягивать, все зависит от ускорения. Купите прототипы, быстро тестируйте и быстро увеличивайте производство», — призвал министр обороны Нидерландов.

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По его словам, если разработанные дроны будут успешными, Нидерланды предоставят больше денег для расширения производства.

Предполагается, что около половины первоначальных инвестиций направят на производство в Нидерландах, а остальные распределят между Украиной и другими странами.