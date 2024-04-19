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19 апреля 2024, 16:23 Читати українською

Немецкая компания открыла новый завод по производству беспилотников в Украине

Немецкая компания Quantum-Systems GmbH открыла новый завод по производству беспилотников и центр разработки в Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

Немецкая компания Quantum-Systems GmbH открыла новый завод по производству беспилотников и центр разработки в Украине.

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Официальное открытие завода состоялось 18 апреля с участием вицеканцлера — министра по экономике и климатическим вопросам Германии Роберта Хабека и министра стратегической промышленности Украины Александра Камышина.

Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине, ожидается, что до конца 2024 года на нем будут работать около 100 человек. Новое производственное предприятие сможет производить до 1000 разведывательных беспилотников в год, а также запчасти к ним.

Инвестиции

Quantum Systems планирует инвестировать в новое производство до 6 млн. евро в течение следующих двух лет.

Немецкий производитель уже имеет в Украине центр обслуживания, поддержки, обучения и логистики. В нем работает 25 сотрудников, обучающих операторов беспилотников и внедряющих технологические достижения в системы разведки.

Компания Quantum-Systems

Quantum-Systems — международная компания, основанная в 2015 году со штаб-квартирой вблизи Мюнхена. Компания располагает офисами в США, Австралии, Украине и специализируется на разработке, проектировании и производстве малых беспилотных летательных систем (sUAS).

Беспилотники-разведчики Quantum Systems Vector эксплуатируются в Украине с мая 2022 года. В настоящее время через German Enablement Initiative было предоставлено 212 систем. До конца года в Украину планируется передать еще 500 беспилотников-разведчиков Quantum Systems.

В настоящее время Quantum Systems имеет около 250 сотрудников, производя беспилотники для гражданского и государственного секторов. Производство в Украине станет четвёртым заводом компании.

Источник: Минфин
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