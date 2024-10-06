С 1 октября по 31 декабря 2024 г. Укрпочта проводит специальную «Акцию выходного дня», которая позволяет клиентам экономить на оплате коммунальных услуг. Об этом говорится в сообщении компании.
С 1 октября платить коммунальные платежи дешевле в воскресенье — Укрпочта
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Подробности
Теперь каждое воскресенье клиенты смогут платить за услуги электро- и газоснабжения по новому сниженному тарифу на прием платежей — всего 10 грн (без НДС), независимо от суммы платежа.
Акция действует около 1300 автоматизированных городских отделений Укрпочты по всей Украине, за исключением Запорожья и других городов Запорожской области. Клиентам важно обратить внимание на график работы отделений, поскольку акция доступна исключительно в воскресенье.
Что касается Запорожья и городов Запорожской области, там продолжает действовать отдельная акция по приему платежей от физических лиц и физических лиц-предпринимателей в пользу юридических лиц.
В этих регионах установлен индивидуальный тариф в размере 7 грн (без НДС) за прием таких платежей.
Комментарии - 1
А редакція дуже невдалу картинку підібрала — це ж просто дискредитація якась.