С 1 октября платить коммунальные платежи дешевле в воскресенье — Укрпочта

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Теперь каждое воскресенье клиенты смогут платить за услуги электро- и газоснабжения по новому сниженному тарифу на прием платежей — всего 10 грн (без НДС), независимо от суммы платежа.

Акция действует около 1300 автоматизированных городских отделений Укрпочты по всей Украине, за исключением Запорожья и других городов Запорожской области. Клиентам важно обратить внимание на график работы отделений, поскольку акция доступна исключительно в воскресенье.

Что касается Запорожья и городов Запорожской области, там продолжает действовать отдельная акция по приему платежей от физических лиц и физических лиц-предпринимателей в пользу юридических лиц.

В этих регионах установлен индивидуальный тариф в размере 7 грн (без НДС) за прием таких платежей.