Сербия получила первый в истории инвестиционный рейтинг

S&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Сербии с BB+ до BBB-, что выводит ее валютные облигации из «мусорного» статуса и переводит их в категорию инвестиционного уровня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление агентства.

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Детали

Прогноз по рейтингу — стабильный. Таким образом, рейтинговая компания теперь оценивает кредитоспособность Сербии на одном уровне с Венгрией и Румынией и на одну ступень ниже Мексики. У страны остается спекулятивный рейтинг в Fitch Ratings и Moody’s Ratings.

«Повышение рейтинга отражает повышение устойчивости экономики Сербии к потрясениям благодаря эффективному макроэкономическому управлению, которое, как мы ожидаем, сохранится в ближайшие годы», — говорится в сообщении S&P.

Там подчеркивается, что устойчивый внутренний спрос, накопленные резервы, а также осторожная фискальная и денежно-кредитная политика, поддерживаемая сотрудничеством с МВФ, позволяют Сербии противостоять экономическим трудностям и будущим возможным шокам.

S&P изменило свой прогноз по кредитному рейтингу Сербии на позитивный в апреле 2024 года, а Fitch и Moody’s последовали за ним в августе, что, по данным Bloomberg, повышает вероятность того, что страна вскоре получит рейтинг инвестиционного уровня от трех мировых рейтинговых агентств.

Сербия стала первой страной Западных Балкан с рейтингом инвестиционного уровня и единственной страной-кандидатом на вступление в ЕС с таким рейтингом.

Доходность облигаций Сербии со сроком погашения в 2034 году, номинированных в долларах, снизилась на 70 базисных пунктов с июньского пика и составила 5,63% по данным на пятницу, 4 октября.

С июня облигации Сербии продемонстрировали доходность в 7%, что превышает рост индекса Bloomberg EM Hard Currency, составившего 5,8%. Некоторые инвесторы, такие как Morgan Stanley Investment Management, давно считали, что Сербия заслуживает повышения рейтинга, отмечает агентство.