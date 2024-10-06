На нефтяной рынок вышли так называемые «туристы» — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2024, 13:07 Читати українською

На нефтяной рынок вышли так называемые «туристы» — Bloomberg

На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяной рынок вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире, пишет Bloomberg.

На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяной рынок вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире, пишет Bloomberg.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПриток туристовВ качестве примера такого «туриста» Bloomberg приводит дейтрейдера (совершает операции одним днем) Резу Дилмагани из Финикса, штат Аризона.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Приток туристов

В качестве примера такого «туриста» Bloomberg приводит дейтрейдера (совершает операции одним днем) Резу Дилмагани из Финикса, штат Аризона. Он в основном торгует акциями, но на прошлой неделе совершил несколько сделок на топливном рынке. «С тех пор как [нефть] достигла отметки в $67, цена росла довольно стабильно. Когда все стабильно, это здорово», — говорит Дилмагани.

Агентство отмечает, что розничные инвесторы сейчас активно вкладываются в продукты, связанные с нефтью. Так, объемы размещения крупнейшего биржевого трекера цен на нефть — Нефтяного фонда США (USO) — на этой неделе выросли до рекордного уровня с начала вторжения рф в Украину в 2022 году.

Читайте: Денег много не бывает: нефть дорожает, а OpenAI вырос до $157 млрд

Фьючерсы на нефть марки WTI Micro (контракты меньшей стоимости, чем WTI), которые торгуются на розничных инвестиционных площадках, на этой неделе показали максимальный с января дневной объем торгов. Bloomberg отмечает, что интерес к еженедельным опционам, которые трейдеры используют для хеджирования краткосрочных ценовых рисков, достиг рекорда — заключено почти 80 тыс. контрактов.

Несмотря на то что такая ситуация приносит на фьючерсный рынок ликвидность, это угрожает еще большей волатильностью — один из индексов, CBOE Crude Oil Volatility Index, на этой неделе показал рекордный за два года рост.

Также это создает риски для более традиционных трейдеров, поскольку выход на рынок «туристов» способствует более сильному росту цен, чем обусловлено фундаментальными факторами. Специалист по энергетике брокера TC ICAP Скотт Шелтон считает, что, если конфликт на Ближнем Востоке на самом деле не повлияет на поставки сырой нефти, рынок может резко упасть.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами