На нефтяной рынок вышли так называемые «туристы» — Bloomberg

На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяной рынок вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире, пишет Bloomberg.

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Приток туристов

В качестве примера такого «туриста» Bloomberg приводит дейтрейдера (совершает операции одним днем) Резу Дилмагани из Финикса, штат Аризона. Он в основном торгует акциями, но на прошлой неделе совершил несколько сделок на топливном рынке. «С тех пор как [нефть] достигла отметки в $67, цена росла довольно стабильно. Когда все стабильно, это здорово», — говорит Дилмагани.

Агентство отмечает, что розничные инвесторы сейчас активно вкладываются в продукты, связанные с нефтью. Так, объемы размещения крупнейшего биржевого трекера цен на нефть — Нефтяного фонда США (USO) — на этой неделе выросли до рекордного уровня с начала вторжения рф в Украину в 2022 году.

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Фьючерсы на нефть марки WTI Micro (контракты меньшей стоимости, чем WTI), которые торгуются на розничных инвестиционных площадках, на этой неделе показали максимальный с января дневной объем торгов. Bloomberg отмечает, что интерес к еженедельным опционам, которые трейдеры используют для хеджирования краткосрочных ценовых рисков, достиг рекорда — заключено почти 80 тыс. контрактов.

Несмотря на то что такая ситуация приносит на фьючерсный рынок ликвидность, это угрожает еще большей волатильностью — один из индексов, CBOE Crude Oil Volatility Index, на этой неделе показал рекордный за два года рост.

Также это создает риски для более традиционных трейдеров, поскольку выход на рынок «туристов» способствует более сильному росту цен, чем обусловлено фундаментальными факторами. Специалист по энергетике брокера TC ICAP Скотт Шелтон считает, что, если конфликт на Ближнем Востоке на самом деле не повлияет на поставки сырой нефти, рынок может резко упасть.