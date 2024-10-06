Нацбанк снизил продажу валюты на межбанке

Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском рынке на этой неделе уменьшилась до $721,2 млн с $756,2 млн неделей ранее. Согласно данным, НБУ четвертую неделю подряд не совершал покупку валюты, пишет «Интерфакс-Украина».

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Как изменился курс гривны

Официальный курс гривны за неделю ослаб на 2 коп. — до 41,1859 грн/$1, в то же время наличный укрепился на 7 коп. как при покупке — до 41,40 грн/$1, так и при продаже — до $41,48 грн/$1.

С начала 2024 года доллар по официальному курсу подорожал на 8,4%, или на 3,18 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 в режим управляемой гибкости — на 12,6%, или на 4,62 грн.

Как свидетельствуют данные, которые НБУ успел опубликовать за этот период, с понедельника по четверг отрицательное сальдо между объемами покупки населением валюты и объемами ее продаж сокращалось с $70,95 млн до $65,90 млн.

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