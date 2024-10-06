Bank of Cyprus закрыл около 20 тысяч счетов россиян

Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл примерно 20 тысяч счетов, принадлежавших около 7 тысячам клиентам с российским гражданством, после вторжения рф в Украину. Об этом говорится в ответе представителя банка Карена Ле Канну на запрос Frank Media.

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Что известно

По его словам, Bank of Cyprus начал санацию клиентского портфеля банка еще в 2014 года после введения антироссийских санкций, последовавших в ответ на аннексию Крыма.

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — передал он.

Оставшиеся счета в банке, по данным Ле Канну, в основном принадлежат российским гражданам пенсионного возраста.

По словам представителя Bank of Cyprus, при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался «международными стандартами комплаенса» и собственной политикой по управлению рисками.

«Наша позиция в отношении рисков определяется не национальностью клиента, а характеристиками рисков, которые он представляет, и эти характеристики меняются со временем, — говорится в его ответе, полученном по электронной почте. — В целом, банк следует осторожному подходу, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров».